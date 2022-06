Stop alle visite alla Torre dei Caduti, al via il restauro - BergamoNews

Bergamo. Lo ha annunciato qualche giorno fa sul proprio profilo instagram il Museo delle Storie di Bergamo: da questa settimana la Torre dei Caduti sarà chiusa al pubblico, per consentire i lavori di pulizia e sistemazione delle facciate. È infatti imminente, si parte la prossima settimana, l’inizio dei lavori pianificati dal comune di Bergamo per rimettere a nuovo infatti la torre che svetta sopra piazza Vittorio Veneto.

“La Torre dei Caduti di Bergamo – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – rappresenta lo slancio verso l’alto del centro piacentiniano di Bergamo, un tentativo di ricreare il movimento frastagliato dello skyline di Città Alta anche nella parte bassa della città. La Torre ha bisogno ora di un attento lavoro di pulitura, visto che – soprattutto al di sotto dell’orologio – il tempo e gli agenti atmosferici hanno determinato una grande macchia che va necessariamente rimossa. L’intervento che stiamo per avviare, del valore di 150mila euro, va in questa direzione: abbiamo definito con la Soprintendenza il miglior intervento possibile, e prevediamo di concludere i lavori nell’arco del 2022, in tempo per l’inizio del nostro anno della cultura. Mia ambizione è quella di restituire la torre alla città entro il prossimo 4 novembre”.

Il progetto di intervento in oggetto consiste nel restauro e nel risanamento conservativo delle superfici esterne di pregio della Torre, superfici che si presentano degradate e deteriorate nella parte superficiale dal tempo e dagli agenti atmosferici. Le opere che si intendono eseguire consistono nel restauro conservativo delle sole superfici esterne in pietra, con la pulitura, la rimozione di depositi superficiali e croste, applicazione biocida per l’eliminazione di eventuale presenza di organismi naturali.

Murature perimetrali in pietra delle cave di Bagnatica, conci parallelepipedi e a tutta squadra, lavorati a “crespone”, decorazioni esterne in ceppo di Brembate, e altre in pietra artificiali, balaustre in marmo di Zandobbio, finestrone centrale caratterizzato da differenti e pregiati marmi, definiscono e rappresentano tutti la particolarità e la ricchezza architettonica e stilistica della Torre.