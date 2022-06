Screening Dsa, il servizio sarà attivo nei mesi di giugno e luglio - BergamoNews

Per screening si intende un’indagine mirata ad individuare all’interno della popolazione bambini e ragazzi che presentano fattori di rischio per un Disturbo Specifico dell’Apprendimento scolastico. L’impiego di uno screening può rivelarsi una preziosa opportunità per evidenziare tempestivamente difficoltà negli apprendimenti e intervenire opportunamente.

Dai risultati emersi dallo screening, infatti, si può stimare il grado di rischio rispetto alla presenza di un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ed indirizzare i genitori verso un lavoro di potenziamento mirato o verso la consultazione diagnostica.

È importante precisare che il rilievo di un punteggio di rischio non necessariamente è legato alla presenza di un vero e proprio disturbo destinato a persistere nel tempo. Come in tutti gli screening, è piuttosto un indicatore di una prestazione atipica che merita attenzione.

Se l’indice di rischio si colloca in fascia media è utile avviare un lavoro di potenziamento mirato al superamento della difficoltà e rivalutare gli apprendimenti al termine dello stesso.

Se, invece, emerge un indice di rischio significativo è opportuno procedere alla consultazione diagnostica presso i servizi pubblici di pertinenza o struttura privata convenzionata. A seguito dell’iter valutativo, l’Equipe produrrà una diagnosi – e quindi una successiva Certificazione che attesta la presenza del Disturbo – solo nel momento in cui i risultati ottenuti dal bambino in prove specifiche rileveranno una competenza nella scrittura, lettura e/o calcolo significativamente al di sotto di quanto previsto in relazione all’età, all’istruzione e al livello cognitivo.

I vantaggi di una diagnosi precoce

Una diagnosi precoce di DSA è importante perché permette:

-di evitare errori di valutazione che possano portare a colpevolizzare il bambino (“Non impara perché non si impegna”) o attribuire la causa delle sue difficoltà a problemi psicologici o familiari;

-di mettere in atto aiuti specifici e individualizzati, utilizzando tecniche di riabilitazione e trattamento (con un percorso mirato con lo specialista) e di compenso a scuola (come ad esempio la concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti, l’uso della calcolatrice ecc…).

In questo senso lo screening rappresenta una preziosa opportunità in quanto:

-costituisce una forma di prevenzione importante in quanto permette di individuare precocemente i bambini che presentano difficoltà di acquisizione della letto-scrittura;

-dà la possibilità di attuare un intervento sistematico e tempestivo mirato alla riduzione delle difficoltà;

-consente di individuare chi necessita di un approfondimento diagnostico evitando questa procedura a chi non ne presenta il bisogno;

-permette di ridurre il disagio di tipo emotivo e sociale che spesso si riscontra negli studenti con difficoltà di apprendimento.

A chi si rivolge

Lo screening DSA è rivolto a bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e a bambini della scuola primaria ed è indicato nel caso in cui i genitori abbiano notato alcune fatiche nei propri figli: difficoltà ad apprendere la scrittura del proprio nome alla scuola dell’infanzia, lettura scorretta o lenta, presenza di errori ortografici che permangono nonostante l’esercizio, difficoltà ad apprendere i numeri, il calcolo o le procedure matematiche (come il calcolo in colonna). Inoltre, può essere consigliato quando sono gli insegnanti a segnalare la presenza di difficoltà nelle stesse aree.

Come si svolge

Il lavoro di screening si svolge in un unico incontro della durata di due ore circa e prevede una parte di raccolta dati con il genitore e una parte con il bambino/ragazzo di osservazione e valutazione tramite test standardizzati.

Al genitore verranno chiesti alcuni dati della storia del figlio (eventuali problematiche mediche, l’acquisizione delle tappe di sviluppo linguistico e motorio, il percorso scolastico pregresso).

Durante il lavoro diretto con il minore la tipologia di prove somministrate varia in funzione della classe di riferimento:

-per bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia è prevista la somministrazione di alcuni test che valutano i prerequisiti necessari per apprendere la letto-scrittura e il calcolo;

-per bambini dal 1° al 5° anno della scuola primaria vengono proposte prove di apprendimento nell’ambito della lettura, della scrittura e del calcolo, al fine di effettuare un bilancio delle competenze rapportato ai dati normativi della classe di riferimento.

Al termine dell’incontro è previsto un momento di restituzione con il genitore per condividere quanto emerso e fornire indicazioni di lavoro.

Come prenotarsi

E’ possibile prenotare l’incontro di screening nei mesi di giugno e luglio contattando la segreteria del Centro al numero 035 233974 o scrivendo una mail a info@centroetaevolutiva.it

Il costo dell’intera prestazione è di € 150,00 (prestazione sanitaria detraibile).