In Consiglio a Bergamo l’ok all’eliminazione del passaggio a livello di via Martin Luther King - BergamoNews

Bergamo. Soppressione del passaggio a livello di via Martin Luther King e creazione di una sottovia sulla linea ferroviaria Bergamo-Ponte san Pietro. Questo è il contenuto della delibera che verrà portata in sede di consiglio comunale, nella seduta di lunedì 13 giugno, a seguito del parere definitivo da parte di Ferrovie dello Stato, rispetto ad un progetto che porta la data del 2018 e che rientra nelle procedure di approvazione del progetto di raddoppio ferroviario.

La delibera parte dalla richiesta arrivata da RFI – Rete ferroviaria Italiana in data 21 aprile di quest’anno in cui si chiede la verifica della compatibilità urbanistica della proposta rispetto alle modifica del tracciato stradale e finalizzata all’ottimizzazione della sicurezza della visibilità stradale. Il che, tradotto, significa una sostanziale modifica alla sagoma del tracciato originario sostituito da uno planimetrico posto parzialmente al di fuori della fascia del corridoio infrastrutturale prevista nel PGT vigente.

Una proposta che la Giunta mira ad approvare, per una serie di motivazioni, tra le quali “il fatto che l’opera risulta strategica per il miglioramento e potenziamento della rete stradale comunale ed intercomunale, ricorrendo quindi l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, come da proposta di RFI”, senza dimenticare che “il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata”.