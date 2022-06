Educazione e tecnologia per la sicurezza sulle strade - BergamoNews

È noto che una delle più ricorrenti cause di incidenti è la velocità elevata. Durante il 2021 le infrazioni rilevate in Italia dalla Polstrada per eccesso di velocità sono state 598.530, con il ritiro di 23.431 patenti di guida e 33.590 carte di circolazione. Sono cifre significative e tuttavia abbondantemente al di sotto della realtà quotidiana non accertata. La sicurezza sulle strade deve assumere il carattere di urgenza non procrastinabile, visto quanto accade.

Sempre nel 2021, rispetto al 2020, sono aumentati gli incidenti stradali del 26,7% (64.162 del 2021 contro i 50.625 del 2020), gli incidenti mortali sono stati 1.238 e le vittime 1.313: rispettivamente il 15,5% e il 14,1% in più.

Le cifre dimostrano innanzi tutto che occorre ripristinare l’idea-dovere del rispetto di tutti verso tutti gli utenti della strada. Ed è questo l’impegno continuo e costante dell’ACI che anche quest’anno ha voluto essere al Giro ciclistico d’Italia. Far prendere coscienza è l’obiettivo della campagna #rispettiamoci. Il presidente nazionale Angelo Sticchi Damiani è partito nella sua lucida analisi (Corriere della Sera) proprio dalla micromobilità che ha visto in un solo anno – il 2020 – una crescita numerica eloquente, con l’acquisto di due milioni di biciclette e circa 200mila monopattini. Si deve promuovere una nuova cultura, del “rispetto” appunto, tra tutti gli utenti della strada: “Se ti comporti correttamente, sei tu che vinci e fai vincere anche gli altri” è il richiamo di Sticchi Damiani. Il progetto di questa campagna ACI prevede “una newsroom che informi le redazioni dei media locali sui tassi di incidentalità della loro zona, un servizio il cui obiettivo è quello di promuovere comportamenti stradali virtuosi da parte di ogni tipologia di utente”, e per il presidente ACI un passo necessario ai fini di accrescere la sicurezza “è la pianificazione della mobilità, specie nelle aree urbane”.

Va ritrovata e rivalutata una dimensione umana del vivere, abbassando le ansie di prestazione – peraltro irresponsabile – quando ci si mette alla guida di un qualsiasi mezzo. Si pigia con troppa leggerezza sull’acceleratore e il rischio è quello di perdere il controllo del mezzo e anche dei propri comportamenti, sia nel linguaggio che in gesti volgari e inqualificabili. Altro abuso che non si riesce a frenare è quello del telefonino mentre si guida. Basta un niente per causare incidenti con conseguenze gravi di ferimenti, talvolta anche letali.

Prima ancora che di strade, il traffico è un problema di uomini. Certo è un discorso di educazione, parola che sa di paternalismo ma che va ripristinata, insieme a una vigilanza più sistematica a fronte di molti che ignorano impunemente la segnaletica, “bruciano” incoscientemente i semafori, invadono con monopattini, bici e motorini i marciapiedi come fossero uno spazio per loro e non per i pedoni.

Non è che negli altri Paesi, anche quelli vicini a noi, i conducenti siano virtuosi: ne abbiamo peraltro la controprova ai valichi di frontiera verso l’Italia, dove molti motociclisti-automobilisti-camionisti cambiano di colpo registro e ingaggiano gare di velocità di forte imprudenza e alto rischio. Succede che nei loro Paesi i controlli sono serrati, favoriti anche da rilevatori di velocità che la moderna tecnologia mette a disposizione, e le multe scattano salate, con ritiro della patente oltre un certo limite, arrivando al penale nei casi di riconosciuta gravità.

Il senso dell’ordine, della responsabilità e del controllo dell’autorità per la sicurezza e l’incolumità di tutti non si improvvisa: ed è da qui che bisogna partire con urgenza.

Testo a cura di Valerio Bettoni, presidente Aci Bergamo