Attesa come non mai: è la campanella di fine lezioni che chiude definitivamente l’anno scolastico per 161.812 studenti bergamaschi. Nel video gli alunni della scuola elementare di Ponteranica incitano: “Bidella, suona la campanella”. Un momento di festa e di liberazione per alcuni, per altri il dispiacere di un’esperienza che si chiude in vista delle prossime classi nelle medie.