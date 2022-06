Covid, i nuovi positivi a Bergamo sono 201 - BergamoNews

Bergamo. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-3) che scendono sotto quota 30 e diminuiscono i ricoverati nei reparti (-7). A fronte di 28.243 tamponi effettuati, sono 3.158 i nuovi positivi (11,1%).i tamponi effettuati: 28.243, totale complessivo: 37.959.344. Questi i dati di mercoledì 8 giugno: i nuovi casi positivi sono 3.158, in terapia intensiva: 27 (-3), i ricoverati non in terapia intensiva: 486 (-7) e i decessi, totale complessivo: 40.614 (+5).

Ecco i nuovi casi per provincia:

Milano: 1.089 di cui 524 a Milano città;

Bergamo: 201;

Brescia: 429;

Como: 183;

Cremona: 89;

Lecco: 98;

Lodi: 71;

Mantova: 95;

Monza e Brianza: 301;

Pavia: 160;

Sondrio: 32;

Varese: 226.