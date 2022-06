Circolazione e caldo: i consigli per gambe leggere - BergamoNews

L’estate è alle porte e il caldo estivo sembra essere già arrivato. Per i milioni di italiani e italiane che soffrono di problemi di circolazione periferica questo significa dolore o pesantezza alle gambe, gonfiore a caviglie e polpacci, comparsa di capillari. “Questi sintomi possono essere i campanelli di allarme dell’insufficienza venosa cronica, una patologia progressiva, che si verifica quando il ritorno del sangue dalle gambe risulta compromesso” osserva il dottor Jason Mognarelli, chirurgo vascolare dell’unità operativa di chirurgia vascolare del Policlinico San Marco e di Smart Clinic all’interno di Oriocenter. “Se trascurata può portare alla comparsa di varici e vene varicose e, nei casi più gravi, a flebiti (cioè infiammazioni delle vene) e tromboflebiti (formazione di coaguli di sangue che ostruiscono la circolazione). Per questo è importante non sottovalutare questi segnali, ma indagarne l’origine e l’entità attraverso una visita specialistica e un ecocolordoppler, esame rapido e non invasivo che offre una “fotografia” istantanea dello stato della circolazione sanguigna”.

Dottor Mognarelli, in particolare, cosa si può vedere con questo esame?

Permette di guardare “in faccia” un vaso, valutare il tipo di flusso e la velocità e definire l’impatto della parete del vaso sul flusso venoso e arterioso, in altre parole se questa si restringe, rendendo più difficoltosa la circolazione, o al contrario si dilata. Per questo è indicato in caso di insufficienza venosa, disturbo della circolazione in cui le vene non veicolano le giuste quantità di sangue dalle estremità al cuore.

Se dovesse emergere un’insufficienza venosa, cosa si può fare?

Dipende dal grado di gravità. A volte, per migliorare la salute della circolazione venosa delle gambe (e non solo), può essere sufficiente correggere il proprio stile di vita e rimuovere i fattori di rischio, cioè in particolare il sovrappeso, la vita sedentaria e l’eccessivo ortostatismo. Mantenere il proprio peso il più vicino a quello ideale, mangiare in modo sano privilegiando frutta e verdura, fare movimento in modo costante e regolare è fondamentale non solo per prevenire ma anche per attenuare i sintomi. Tra le attività fisiche, in particolare, la più indicata è la ginnastica in acqua. Utile poi è utilizzare calze a compressione graduata, anche nella stagione calda (ne esistono di molto leggere). Accanto alla terapia medica poi, a seconda della gravità dell’insufficienza, si può associare una terapia farmacologica con farmaci che agiscono sui sintomi (pesantezza e gonfiore). In particolare si sono rivelati efficaci quelli che contengono bioflavonoidi, sostanze che agiscono a livello capillare e hanno un’azione protettiva nei confronti della parete dell’endotelio, cioè la parete interna delle vene, e l’eparina a basso peso molecolare che, rendendo il sangue più fluido aiuta a prevenire la formazione di trombi.