Tre candidati a Blello per salvare il comune più piccolo della Bergamasca - BergamoNews

Blello. Fare il possibile affinché il paese rimanga in vita. Questo il punto centrale sul quale verte la campagna elettorale a Blello, il paese più piccolo della Bergamasca con 72 abitanti, che domenica 12 giugno dovrà eleggere il nuovo sindaco.

Elezioni che vedranno una sfida a tre con protagonisti Luigi Mazzucotelli (sindaco uscente, con la lista Blello prima di tutto), Annalisa Rota (lista Più Blello) e Francesca Micheletti (Partito Gay LGBT+).

Luigi Mazzucotelli (Blello prima di tutto)

“L’obiettivo rimane quello di fare il possibile affinché la gente rimanga a Blello – spiega Luigi Mazzucotelli, attuale primo cittadino del paese in Valbrembana – l’amministrazione comunale è sempre disponibile nel dare una mano, non nascondo però che servirebbe anche un aiuto statale”. Amministrazione che aspetta infatti le risorse del PNRR per poter attuare alcuni progetti di messa in sicurezza ed ammodernamento. “Vorremmo sistemare i cigli a monte e a valle della strada che collega Blello con Valbrembilla, oltre che l’illuminazione – spiega Mazzucotelli – Serve fare poi alcuni lavori di messa in sicurezza per le mulattiere (favorendo così anche gli escursionisti che vengono in visita al paese), ma soprattutto per il municipio, dove sarebbe opportuno rifare l’impianto elettrico e quello di riscaldamento, con un fotovoltaico. Dipende tutto dal PNRR: senza quelle risorse, da soli non possiamo fare molto. Per tenere in vita Blello, i fondi statali sono basilari”. Per l’attuale maggioranza, è necessario aiutare le attività agricole della zona (facenti parte del Consorzio Strachítunt con Taleggio, Vedeseta e Gerosa, frazione di Valbrembilla), ma anche incentivare nuove attività commerciali. “Servirebbero anche una sala ritrovo, un bar e un negozio di alimentari, ma purtroppo i costi sono alti. Valutiamo tutte le richieste, facendo il possibile per dare una mano”. Dopo la costruzione di un parco giochi, l’amministrazione comunale uscente, se confermata, vorrebbe realizzare una pista ciclopedonale che colleghi Blello con Corna Imagna.

Collegamenti con altri comuni necessari non solo da un punto di vista viabilistico, ma anche amministrativo. “Servirebbe una ‘gestione associata’ con Valbrembilla e Berbenno, in particolare per quanto riguarda il personale – spiega ancora l’attuale sindaco – A Blello abbiamo un impiegato solo per tre ore a settimana, nelle quali portare avanti tutta la macchina amministrativa. Per il resto, rimango io a gestire il tutto. Vorremmo collaborare con i comuni confinanti, così da avere nuovo personale, per più ore alla settimana. I soldi per la gestione ordinaria non sono molti, ma, nonostante questo, bisogna continuare ad essere ottimisti e dare coraggio agli abitanti, se vogliamo che i nostri piccoli comuni rimangano in vita”.

La lista Blello prima di tutto – Mazzucotelli Sindaco, con candidato sindaco Luigi Mazzucotelli, è composta da Silvia Ghisalberti, Michela Zanardi, Elisa Locatelli, Manuela Locatelli, Daniela Locatelli, Jean Pietro Locatelli, Patrick Locatelli, Gianandrea Locatelli, Agnese Elena Crotti, Chiara Mazza.

Annalisa Rota (Più Blello)

Una possibile gestione associata con altri comuni viene presa in considerazione anche nel programma della lista Più Blello. “Idee di fusioni con comuni come Valbrembilla o Corna Imagna non sono state prese in considerazione dalla popolazione – spiega Annalisa Rota, candidata sindaco e attuale consigliere di minoranza – . Per il comune, però, si ripropone una riflessione sulle difficoltà per la gestione dell’ordinaria amministrazione, che non vada ad erodere risorse destinate agli investimenti: vorremmo valutare le ricadute positive di una fusione, che dovrà necessariamente essere decisa da tutti i cittadini”. Decisioni prese di comune accordo con gli abitanti che sono centrali per Rota: “serve un pieno confronto e una piena collaborazione tra tutti gli abitanti di Blello, per portare un rinnovamento al paese”. Rinnovamento che deve partire anche dalle attività presenti sul territorio: “vorremmo strutturare al meglio una microeconomia che unisca turismo, produzioni locali e valorizzazione storico-culturale del territorio – spiega ancora Annalisa Rota – , con una campagna di coinvolgimento delle diverse aziende locali affinché si riuniscano in associazioni e gruppi di produttori per la realizzazione di programmi comuni di promozione delle produzioni locali”.

La lista Più Blello, con candidato sindaco Annalisa Rota, è composta da Maurilio Carminati, Damiano Esposito, Lucia Antonietta Guerini, Franco Parimbelli, Paolo Pontremolesi, Luca Prandi, Laura Todeschini, Dante Todeschini.

Francesca Micheletti (Partito Gay per i diritti LGBT+)

Proteggere l’identità di Blello, valorizzando il territorio e le proprie attività, sono punti centrali anche per Francesca Micheletti, candidata sindaco con il Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale Ambientalista Liberale. “Vorremmo proteggere l’identità di Blello, facendolo rimanere un Comune – spiega Micheletti, attivista LGBT+ ed imprenditrice – Verosimilmente il caso di Blello è analogo al comune che amministriamo da oltre un anno a Morterone, in provincia di Lecco (comune con 31 abitanti e senza dipendenti), dove il nostro assessore e Coordinatore Nazionale Andrea Grassi, insieme al Sindaco Dario Pesenti e tutta l’Amministrazione Comunale, si sono opposti alla fusione con Lecco: il modello da seguire sarà lo stesso, a meno che i cittadini vogliano la fusione. Il nostro progetto sarà quello di valorizzare il territorio, sensibilizzare la popolazione sulle nostre tematiche e offrire un piano per utilizzare bandi del PNRR che mirino allo sviluppo economico, demografico, infrastrutturale e all’inclusione sociale. Indipendentemente da come vadano le elezioni, tenderemo la mano a tutti gli schieramenti che si sono presentati a questa tornata elettorale. Il nostro obiettivo è costruire e non distruggere. In questo senso, facciamo un plauso a Mazzucotelli che si ripresenta a questa tornata elettorale, promettendomi che in caso di una sua rielezione saremo pronti a sostenerlo dalla Minoranza con un patto per la comunità. Sappiamo che non è facile amministrare un paese da soli, senza dipendenti, con poche entrate e dove la burocrazia è la medesima di comuni più grandi”. Nel programma del Partito Gay anche la necessità di garantire agli abitanti un presidio medico almeno una volta alla settimana, oltre ad una convenzione con il Servizio Civile che possa assistere le persone più in difficoltà come anziani o persone con disabilità.

“Di fondamentale importanza è lo sviluppo lavorativo e il servizio dei trasporti, migliorabile anche attraverso l’utilizzo dei fondi del PNNR – spiega ancora Micheletti – . Per concludere, spazio anche all’incremento turistico e alla lotta alle discriminazioni di ogni sorta. Il Partito Gay porta all’interno del dibattito politico temi di cui nessuno vuole parlare, come l’inclusione sociale e l’ambiente, oltre che di necessaria ripresa economica che coinvolga tutti e tutte e non lasci indietro nessuno.”

La lista Partito Gay LGBT+, con candidato sindaco Francesca Micheletti, è composta da Daniele Carboni, Stefania Garau, Efisio Congia, Anna Maria Perra, Filomena Gravina, Sergio Grassi, Nicolina Liquori.