Seriate, auto contro un camion: ferito 56enne - BergamoNews

Seriate. Grave incidente nella mattinata di martedì in via Basse. Sul posto, poco prima di mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, in supporto anche la Gru.

Una vettura si è scontrata contro un camion. L’autista dell’auto, di 56 anni, è stato subito soccorso e affidato alle cure mediche: è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.