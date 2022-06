Scioperi Ryanair, Volotea, EasyJet, Ita e controllori di volo: i collegamenti a rischio - BergamoNews

Quattro ore di sciopero, dalle 10 alle 14 di mercoledì 8 giugno, rischiano di paralizzare l’attività di Ryanair in Italia: Filt Cgil e Uil trasporti hanno indetto l’agitazione che riguarderà piloti e assistenti di volo, anche facenti capo ad altre società del gruppo come Crewlink e Malta Air.

I sindacati hanno spiegato come all’origine della protesta ci siano le condizioni di lavoro dei dipendenti del colosso low cost che batte bandiera irlandese, con l’astensione dal lavoro come unica arma “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”.

Si parte dal mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale fino ad arrivare alla “mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio”: nel mezzo una lunga serie di annose questioni, come “il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi (contingency agreement) non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva”.

“In assenza di segnali concreti da parte di Ryanair – spiegano i rappresentanti di Filt Cgil e Uiltrasporti – quella di mercoledì 8 sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo”.

Enac ha reso noto che saranno comunque garantiti alcuni collegamenti, come quello tra Bergamo e Trapani, schedulato alle 10.55 da Orio, e quello con rotta inversa, in partenza alle 13 dalla città siciliana.

Non sarà però l’unico elemento critico per il trasporto aereo, perchè per mercoledì sono stati proclamati anche lo sciopero di 12 ore del personale Enav area di Milano (dalle 8 alle 20), quello di 4 ore (dalle 13 alle 17) di Ita Airways e EasyJet e quello di 4 ore, dalle 10 alle 14, di Volotea.

In ogni caso è assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero, così come la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti e compresi nelle fasce di garanzia 7-10 e 18-21.

Alla mattina di martedì 7 giugno non risulta alcun volo ufficialmente cancellato all’aeroporto di Orio al Serio.