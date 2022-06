Molto nuvoloso con pioggia e temporali, migliora da giovedì - BergamoNews

Sguardo al cielo e al bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo, ecco le previsioni per oggi e i prossimo giorni a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI SINOTTICA

l’azione del minimo pressorio presente sulla Danimarca sarà responsabile, sulle nostre regioni settentrionali, dell’afflusso di aria fredda e instabile. Avremo quindi un temporaneo e lieve calo pressorio del promontorio sub-tropicale associata a instabilità che caratterizzerà la giornata odierna fino al tardo pomeriggio e un lieve calo delle temperature. Instabilità che sarà presente anche per la giornata di domani, dapprima sui rilievi, in estensione pomeridiana anche sulle pianure. Il promontorio sub-tropicale tornerà a far sentire la sua presenza dalla giornata di giovedì.

Martedì 7 giugno 2022

Tempo Previsto: giornata all’insegna dell’instabilità. Molto nuvoloso già dalle prime ore del mattino con precipitazioni a carattere temporalesco, lungo i rilievi Alpini, Prealpini in rapida estensione, anche sui settori pianeggianti della regione, in particolare sulle aree centro orientali, Lodigiano, Pavese, Cremonese e Mantovano. Graduale attenuazione delle precipitazioni dal tardo pomeriggio, ad eccezione dei rilievi settentrionali, ma con ancora la presenza di instabilità e locali rovesci.

Temperature: minime stazionarie e comprese tra 17/19 °C;

massime in lieve calo e comprese tra 25/28 °C.

Venti: in pianura deboli dai quadranti settentrionali;

in quota moderati nord-occidentali.

Mercoledì 8 giugno 2022

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso. Nubi basse sui settori Alpini e aree sud orientali, Cremonese e Mantovano. Graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali, in rapida estensione su tutta la regione. Nuvolosità che darà luogo a precipitazioni pomeridiane diffuse, a carattere di rovescio lungo le aree montane e centrali della regione. Graduale miglioramento dalla serata con cessazione dei fenomeni e diradamento della nuvolosità, ad esclusione dei rilievi alpini dove permarrà nuvolosità bassa.

Temperature: minime in lieve calo e comprese tra 15/18 °C;

massime in ulteriore lieve calo e comprese tra 24/27 °C.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile ma con intensificazione durante i rovesci;

in quota deboli-moderati dai quadranti meridionali.

Giovedì 9 giugno 2022

Tempo Previsto: la graduale risalita pressoria farà tornare, sulla nostra regione, condizioni più stabili. Cieli da poco nuvolosi a irregolarmente nuvolosi. Formazioni di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi Alpini e Prealpini associate a locali precipitazioni anche a carattere di brevi rovesci, probabili su Orobie e successivamente su Gardesano, Mantovano e Cremonese.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C;

Massime in aumento e comprese tra 27/29 °C.

Venti: In pianura deboli da Nord Nord-Ovest;

in quota moderati settentrionali.