Massimo Carrera: "Chi critica Gasp fa male, l'Atalanta deve continuare a credere nel suo lavoro" - BergamoNews

Bergamo. C’è anche Massimo Carrera, come sempre, al torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo. L’ex difensore nerazzurro, che quest’anno ha abbandonato la classica racchetta per dedicarsi a quella da padel, ha parlato della sua attesa per una panchina in grado di stimolarlo, dopo l’esperienza a Bari, e dell’Atalanta.

In particolare del collega Gian Piero Gasperini: “Chi lo critica fa male, ha portato l’Atalanta nel calcio che conta e in Champions League. Poi ci sono cicli che possono finire, ma magari c’è solo bisogno di cambiare qualche giocatore in base a come il mister vorrà continuare a giocare”.