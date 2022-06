Italia-Ungheria, Un'estate ai Caraibi o Blu profondo 2? La tv del 7 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 7 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Ungheria valida per la Nations League. Dallo stadio Dino Munuzzi di Cesena, a tre giorni dal primo impegno contro la Germania, subito una nuova partita di Nations League per gli Azzurri. Avversaria l’Ungheria, che lo scorso anno è stata tra le finaliste dell’Europeo ed è allenata dall’italiano Marco Rossi. Telecronaca di Alberto Rimedio Commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”, condotto da Max Giusti.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTRe e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il compagno Don Camillo”; su Canale5 alle 21.30 “Eternal love”; su Italia1 alle 21.20 “Un’estate ai Caraibi”; e su Rai4 alle 21.20 “The informer – Tre secondi per sopravvivere”. Ancora, su Rai5 alle 21.15 “A Beautiful Day – You Were Never Really Here”; su La5 alle 21.05 “Twilight”; su Iris alle 20.55 “Sfida oltre il fiume rosso”; e su Italia2 alle 21.10 “Blu profondo 2”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.