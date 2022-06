Covid, decima settimana di calo dei contagi in Italia. A Bergamo giù anche i decessi - BergamoNews

Decima settimana consecutiva di calo della curva del contagio; ci sono però alcuni segnali che sembrano confermare un prossimo appiattimento della curva e la fine della discesa.

I nuovi casi a livello nazionale sono stati 115.401 (-13,2% dai 132.919 del periodo precedente); media giornaliera 16.486 (da 18.988).

Prosegue anche questa settimana il calo dei decessi: i morti sono stati 403, mentre lunedì scorso ne contavamo 586.

Scendono ancora anche i ricoveri, sia quelli nei reparti Covid: ora 4.453 (erano 5.281), sia quelli in Terapia Intensiva: da 255 a 217.

Diminuisce anche il numero dei nuovi ingressi in T.I.: da 142 a 116.

In decremento l’indice di occupazione nei reparti covid: dall’8,2% al 6,9% e quello nei reparti di terapia intensiva: dal 2,6% al 2,2%.

In calo anche i pazienti in isolamento domiciliare: sono ora 626.678 (erano 693.325).

Continua anche questa settimana la diminuzione nel numero dei tamponi effettuati: se ne sono effettuati solo 1.073.617 (-18% rispetto ai 1.308.002 nel periodo precedente), il 74% dei quali di tipo antigenico rapido.

Un numero così ridotto ha comportato anche il rialzo del rapporto positivi/tamponi totali medio settimanale, che è passato dal 10,06% all’11,13%.

In diminuzione anche tutti gli altri indici:

Curva dei contagi: da 0,12 a 0,10.

Rt nazionale: da 0,84 a 0,82.

Indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 242 a 210.

Lombardia e Bergamo

Anche in Lombardia si registra un calo nel numero dei positivi: sono stati infatti 14.429 che, rispetto ai 17.272 della settimana precedente, danno una diminuzione del 16,5%.

Si registra un calo per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Area Covid: da 615 a 485; mentre il numero dei pazienti in Terapia intensiva passa da 35 a 31.

In diminuzione anche il numero dei nuovi ingressi in T.I. che passano da 11 a 8.

I suddetti numeri determinano quindi una diminuzione nell’indice relativo all’occupazione ai reparti Covid che passa dal 5,9% al 4,6%, e di quello dei reparti di Terapia Intensiva ora all’1,7%.

Più che dimezzato il numero dei decessi: nel periodo sono stati 60 rispetto ai 125 del precedente.

Per quanto riguarda gli attualmente positivi, si registra l’ennesima diminuzione: sono ora 96.685 (erano 104.828 la settimana scorsa); lo stesso calo che riguarda le persone attualmente in isolamento domiciliare, che sono ora 96.169 (erano 104.178).

In diminuzione l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: da 173 a 145; mentre cresce l’indice medio settimanale di positività, che passa dall’8,37 % all’8,98%.

Buono il dato dei nuovi casi in provincia di Bergamo: nel periodo osservato sono stati 911 rispetto ai 1.252 del periodo precedente (-27,2%).

Migliora la situazione per quanto riguarda il numero dei pazienti ricoverati nell’ospedale cittadino: in Area Medica nel periodo si è passati da 26 a 20; in Terapia Intensiva da 5 a 1.

Nel periodo osservato si sono registrati 9 decessi (12 nel precedente).

Scende l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 114 a 82.

Situazione

Il calo dei nuovi casi di questa settimana risente della doppia festività e della relativa riduzione dei test eseguiti: il valore del -13,20% che emerge dai numeri ufficiali è più probabilmente vicino a un -10% reale. Stiamo comunque attraversando una fase di arretramento dell’epidemia, anche se dieci settimane consecutive di calo del contagio non sono un record: il periodo più lungo, di 15 settimane, è stato infatti registrato tra fine marzo e inizio luglio 2021. Ma si tratta pur sempre di una variazione importante rispetto al ciclo di 6-8 settimane che abbiamo registrato da metà 2021prima di assistere a una nuova ripresa del contagio. La differenza, molto evidente, la stanno facendo i vaccini e le numerosissime infezioni contratte negli ultimi 6 mesi, che in questo periodo dell’anno stanno erigendo una barriera anticorpale capace di frenare la corsa del Sars-CoV-2; ma come detto in apertura del nostro report il calo dei contagi continua a rallentare: attendiamo i prossimi dati per capire meglio l’evoluzione.

A nostro vantaggio si aggiunge il periodo estivo, che modifica i nostri comportamenti riducendo al minimo le occasioni di permanenza in ambienti chiusi e affollati, tipiche della stagione fredda.

Ed è questa, e non il caldo, la motivazione alla base di una minore circolazione virale nei mesi a cavallo tra primavera ed estate. Se il virus temesse i poco più di 30 gradi che caratterizzano le nostre estati, cadrebbe facilmente vittima dei quasi 37 della nostra temperatura corporea. Per non parlare dei 40 circa che trova nei pipistrelli, ospiti naturali del Sars-CoV-2 con cui convive senza problemi di sorta.

La situazione potrebbe diventare problematica in autunno, per una serie di concause che riassumiamo di seguito: il ritorno della stagione fredda e quindi della frequentazione di ambienti chiusi; il tempo trascorso, per gran parte della popolazione, dal momento della vaccinazione o dell’infezione, che sappiamo influisce sulla risposta anticorpale che tende a ridursi gradualmente dopo 4-6 mesi; la ripresa a pieno ritmo delle attività produttive e delle scuole; l’uscita da un periodo, quello estivo, in cui inevitabilmente le precauzioni vengono abbandonate in parte, se non del tutto, favorendo la ripresa della circolazione virale. Non è un caso che sia nel 2020, sia nel 2021, le inversioni della curva epidemica (sebbene inizialmente su valori assoluti molto bassi) siano state registrate proprio nel periodo luglio-agosto.

Nel mondo

L’inattesa ripresa dei contagi registrata in Francia e Portogallo soprattutto, ha preso tutti alla sprovvista e gli epidemiologi ipotizzano che all’origine ci siano le sotto varianti BA.4 e BA.5, che appartengono al filone Omicron ma sono più contagiose della BA.2.

Purtroppo, anche se al momento è solo un’ipotesi ancora da verificare, sembra che queste sfuggano di più agli anticorpi, sia quelli generati dai vaccini, sia quelli generati da precedenti infezioni.

Si prevede che queste due varianti, in continua crescita, divengano predominanti in Europa fra giugno e luglio.

A livello mondiale, secondo i dati dell’Oms relativi alla settimana epidemiologica 23-29 maggio, prosegue la fase di contrazione dell’epidemia, dopo il leggero rimbalzo della seconda e terza settimana del mese (rispettivamente +4,3% e +5,7%). Gli ultimi sette giorni di rilevamento hanno fatto registrare 3.383.774 nuovi casi, con un calo del 9,0% rispetto alla settimana precedente. Sostanzialmente stabile (-2,1% a quota 9.647) il numero dei decessi. Tra i Paesi più colpiti al primo posto troviamo ancora gli Stati Uniti (736.298 nuovi casi; +3% sul periodo precedente); Cina (576.367; +6%); Australia (124.128; -18%); Giappone (203.365; -18%) e Germania con 183.844 nuovi casi e un calo del -38%.

I casi totali nel mondo sono 536milioni. Di questi, 84.890.000 si sono verificati negli Stati Uniti, con 1.008.000 decessi; 43.185.000 sono i casi registrati in India (524.000 vittime) e oltre 31 milioni in Brasile (667.000 vittime). Seguono la Francia (29,8milioni – 144.000), la Germania (26,5milioni – 139.000), il Regno Unito (22,5 milioni – 179.000), la Russia (18,1 milioni – 371.000), la Corea del Sud (18,1 milioni – 24.000). Al nono posto l’Italia che precede Turchia e Spagna.

I decessi legati al Covid sono in totale 6.321.000.

Ema: vaccini aggiornati a settembre

Marco Cavaleri, capo della task force sui vaccini dell’Ema, ha spiegato in una conferenza stampa che a settembre potrebbero arrivare i vaccini aggiornati alle nuove varianti: “L’Ema continua a lavorare strettamente con i partner europei e internazionali per identificare le migliori soluzioni per adattare la composizione dell’attuale vaccino per il Covid-19 autorizzato, al fine di renderlo più adatto alle varianti esistenti. Guardiamo a settembre come periodo di tempo potenziale per l’approvazione dei primi vaccini aggiornati. Priorità ai vaccini che incorporano la variante omicron BA-1”.

Pfizer: richiesta alla FDA per somministrazione ai più piccoli

BioNTech e Pfizer, nelle ultime ore, hanno reso noto di aver completato l’iter di richiesta, rivolta alla Food and Drug Administration (Fda) statunitense, per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza del proprio vaccino anti-Covid destinato ai bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni.