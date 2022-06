BikeUp 2022: dal 10 al 12 giugno torna a Bergamo la Fiera internazionale sulla mobilità elettrica - BergamoNews

Dal 10 al 12 giugno, a Bergamo, Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia scende in piazza per un mondo più sostenibile, e lo fa in occasione della tre giorni di BikeUP, la prima fiera internazionale su e-bike, cicloturismo e mobilità elettrica.

Le strade della cittadina orobica, più precisamente Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Sentierone, Largo Gianandrea Gavazzeni, Piazza Cavour e Largo Bortolo Belotti, ospiteranno per l’occasione esposizioni, con aree bambini e spettacoli, ma soprattutto free test drive e prove di veicoli elettrici delle maggiori case costruttrici mondiali e degli operatori del settore. Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia sarà presente con Volkswagen ID.4 e la nuovissima ID.5 in uno stand posizionato tra la Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano e via Tasso.

“La nostra presenza a questa manifestazione – spiega Andrea Rossi, Brand Manager Volkswagen di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia – testimonia e promuove la strategia elettrica della Casa automobilistica tedesca. Entro il 2030 infatti, Volkswagen ambisce a superare abbondantemente i requisiti del Green Deal dell’Unione Europea, che vedono almeno il 70% delle vendite in Europa costituite da veicoli 100% elettrici. Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia crede fermamente che sia necessaria una svolta: questa è la nostra strada verso un futuro a zero emissioni. Quale occasione migliore per provare ID.4 e, in anteprima assoluta, la nuova ID.5, se non durante il festival della mobilità sostenibile?”.

Un nuovo capitolo – 100% elettrico – per viaggiare verso il futuro della mobilità sostenibile e non solo. Volkswagen è in prima linea sul tema della e-mobility anche grazie alla sinergia con le strategie green delle più grandi aziende del mondo: non più solo costruttore d’auto, ma provider di mobilità e partner nell’elettrificazione.

Dalla combinazione perfetta tra potenza e sostenibilità nasce ID.4, il primo SUV 100% elettrico, che si presenta sicuro di sé fin dal primo sguardo. La sua silhouette viene definita con eleganza dai fari Matrix, di cui il fascio di luce ne evidenzia il design innovativo. Il perfetto dinamismo di ID.4 viene ulteriormente sottolineato dai gruppi ottici posteriori con tecnologia 3D LED. A rendere l’atmosfera più accogliente è l’Ambient Light, che permette di scegliere, tra 30 varianti di colore, l’illuminazione perfetta per ogni viaggio. In ID.4 la massima potenza di un SUV si unisce alla tecnologia di ultima generazione, grazie all’innovativo ID.Cockpit da 5,3“ e all’Head-up display con realtà aumentata, che segnala eventuali ostacoli, curve pericolose e limiti di velocità. E le performance? Ricaricandosi da 0 a 80% in meno di mezz’ora, garantisce prestazioni eccezionali e fino a 520 km di autonomia.

In via del tutto eccezionale e in anteprima assoluta, presso lo stand di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia sarà possibile provare anche l’esperienza di guida di Volkswagen ID.5, il nuovo elegante SUV coupé elettrico della Casa tedesca. Adatto alle lunghe percorrenze e basato sull’avveniristica piattaforma elettrica modulare MEB, ID.5 è equipaggiato con l’ultima versione del software ID., definendo nuovi standard in ambito di comando, comfort e ricarica. Il sistema Plug & Charge5 consente la comunicazione diretta fra l’automobile e le colonnine di ricarica compatibili, automatizzando il pagamento. Design espressivo, ampi spazi e ambiente accogliente accompagnano sistemi di assistenza innovativi, capacità di autonomia fino a 520 km (WLTP) ed elevata potenza di ricarica massima pari a 135 kW (di serie).

L’appuntamento con la sostenibilità è fissato. Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia ti aspetta dal 10 al 12 giugno a BikeUP. Per ulteriori informazioni e riservare il tuo accesso gratuito alla manifestazione visita il sito https://www.bikeup.eu/