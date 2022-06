Bergamo più a misura d'anziano, ma per un giovane è meglio di Milano - BergamoNews

Fanno sempre discutere le classifiche che Il Sole 24Ore pubblica ogni anno sulla qualità della vita, declinate per fasce d’età: bambini, giovani e anziani. Ad esempio: che Bergamo potesse risultare più “a misura di giovane” di Milano, città universitaria e cospomolita per eccellenza, l’avreste mai detto? Probabilmente no.

Molto, ovviamente, dipende dalla scelta dei parametri analizzati: in questo caso, l’imprenditorialità giovanile (andando, per esempio, a vedere il numero delle imprese con titolare under 35 sul totale di quelle registrate, ma anche delle attività che fanno e-commerce), il numero di laureati e amministratori comunali sotto i 40 anni in rapporto alla popolazione, i canoni di locazione e il gap tra un affitto in centro e in periferia nelle città capoluogo; ma anche il numero di bar e discoteche ogni 10 mila abitanti tra i 18 e 35 anni, delle aree sportive a loro disposizione, fino al numero di matrimoni celebrati e l’età media in cui si hanno figli per la prima volta (parametri che, inevitabilmente, non interessano allo stesso modo tutte le persone).

In totale, sono 12 indicatori: per ciascuno, mille punti vengono assegnati alla provincia con il valore migliore, zero a quella peggiore. Per le altre province, il punteggio di distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). La classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti.

Prendendo i numeri con le dovute precauzioni, gli spunti di riflessione non mancano. Bergamo, nella classifica generale, si piazza al 36° posto su 107 (al primo troviamo Piacenza, addirittura al 95° Milano e all’ultimo Sud Sardegna). L’indicatore che balza subito all’occhio è quello sul tasso di disoccupazione giovanile: il più basso, al 4,9% tra i 15 e i 34 anni. Un dato che lancia Bergamo al primissimo posto. Al contrario, paga dazio per l’eccessiva differenza per il canone medio di un bilocale in centro o in periferia: 93° posto.

I dati parlano di una Bergamo più a misura di anziano che di giovane, visto che in quest’altra classifica si piazza in 20esima posizione (prima Cagliari con Pistoia fanalino di coda). Merito – anche – della risalita alla voce “speranza di vita”, dopo gli anni bui della pandemia (è appena fuori dalla top 10, all’undicesimo posto per numero medio di anni vissuti). A fare da contraltare sono il basso numero di medici specialisti (92° posto) e infermieri (94°) in rapporto alla popolazione anziana, decisamente infastidita dall’inquinamento acustico, visto il numero di esposti presentati (100° posto): vuoi per la presenza di fabbriche, cantieri, strade – e anche cieli – un po’ troppo trafficati.

E i bambini? Secondo l’inchiesta de ‘Il Sole’, Bergamo è la 30esima provincia per qualità della vita (prima Aosta, ultima Napoli). Tra gli altri, vengono analizzati i seguenti parametri: tasso di fecondità – ovvero il numero di figli per ogni donna -, percentuale di edifici scolastici con mensa, asili nido e aree verdi attrezzate, con possibilità di fare sport. Se il territorio brilla per l’accessibilità delle scuole, ben il 53,6% è senza barriere (2° posto), le criticità sono da ricercare sempre nell’ambito sanitario: a mancare, questa volta, sono i pediatri (99° posto).

Ad ogni modo, tra alti e bassi – ed è questa la buona notizia – Bergamo si piazza sempre e comunque nel primo terzo della classifica. Che si tratti di bambini, giovani o anziani.