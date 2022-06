A Leffe la lista di Gallizioli sfida il quorum del 40% - BergamoNews

Leffe. Una lunga e gloriosa storia imprenditoriale nel tessile e meccanotessile, 4.323 residenti a inizio 2022. Ma la lista in corsa alle elezioni comunali del 12 giugno è soltanto una, quella del sindaco uscente Marco Gallizioli. Fino a due decenni fa, a Leffe sarebbe stato impensabile: a candidarsi a guidare uno dei paesi più ricchi non solo della Bergamasca, ma dell’intera Lombardia, c’era una concorrenza spietata (anche nei torni). Poi la crisi del settore trainante, appunto il tessile, da cui il paese sta faticosamente cercando di uscire.

Adesso l’unico avversario del sindaco uscente è il quorum, abbassato al 40% per i piccoli Comuni (sotto i 15 mila abitanti). Ed era già successo cinque anni fa, anche allora Gallizioli e i suoi si candidavano in perfetta solitudine e la percentuale raggiunta era stata del 54.73%.

‘Nuovi Orizzonti per Leffe e la sua Valle’ è il nome della lista che segna la continuità, alla guida c’è il sindaco uscente Marco Gallizioli. Insieme a lui ci sono Basso Basset Luca Elco (28 anni, laureando in Giurisprudenza), Matteo Beltrami (22 anni, laureato in Scienze della Comunicazione e studente di Informazione e Giornalismo), Silvia Beltrami (50 anni, impiegata), Elena Berra (64 anni, dirigente scolastica), Rossana Bettoni (44 anni, impiegata), Emanuela Bosio (56 anni, lavora nell’azienda di famiglia), Marta Frana (33 anni, si occupa di comunicazione digitale), Guido Marchesi (55 anni, responsabile amministrativo), Annalisa Pezzoli (35 anni, avvocato civilista), Giovanni Pezzoli (42 anni, impiegato in un’azienda tessile), Adriano Servalli (67 anni, pensionato), Michele Zenoni (39 anni, impiegato chimico).

Sono molti i volti già conosciuti dell’amministrazione uscente: Silvia Beltrami è assessore ai Servizi Sociali, Michele Zenoni è consigliere delegato alle nuove tecnologie e organizzazione eventi, Giovanni Pezzoli è consigliere delegato allo Sport, Adriano Servalli è consigliere delegato al Mantenimento del territorio, Rossana Bettoni è consigliere delegato all’Istruzione, Marta Frana è consigliere delegato all’Ecologia, Emanuela Monica Bosio è consigliere delegato al Commercio e Artigianato. Una continuità pressoché totale quindi con l’amministrazione uscente.