"Una Dea senza tempo": dodici scrittori per dodici nerazzurri che hanno fatto la storia - BergamoNews

Bergamo. Marcello Lippi l’ha definita la “fidanzata d’Italia”. L’Atalanta. Ma provate a chiedere agli innamorati della Dea (l’Atalanta, appunto: secondo un’indagine di Calcioefinanza pare siano 350mila i suoi tifosi) qual è la loro formazione nerazzurra ideale.

Bene, vi diranno che è quasi impossibile snocciolarvi una sola formazione, che sia quella vincitrice della Coppa Italia 1963 (Pizzaballa, Pesenti, Nodari…) o della semifinale col Malines (Piotti, Bonacina, Gentile…) o quella del ritorno in A nel 1984 (Benevelli, Osti, Gentile…). Per non parlare dell’Atalanta di Vavassori, o quella europea dei tanti record di Gasperini, che pure meriterebbe una storia a parte.

Dunque, missione impossibile? Anche no, se due appassionati nerazzurri dalla memoria lunga, Gino Cervi e Pier Carlo Capozzi, hanno voluto dribblare punteggi, record, partite memorabili. E hanno creato una squadra di dodici scrittori per raccontare, ognuno, un giocatore, rimanendo fuori da tattiche o schemi, ma preferendo il più possibile scoprire il lato umano del personaggio.

Nasce così “Una Dea senza tempo”, dodici scrittori per un’Atalanta sentimentale. L’Atalanta del cuore, insomma. Per arrivare comunque a una vera e propria formazione, ruolo per ruolo, giustamente con tanto di allenatore.

Così Ildo Serantoni racconta il portierone Bepi Casari (“Mea”), nerazzurro e azzurro per i Mondiali in Brasile con quegli strani allenamenti sulla nave e “tutti quei palloni persi in mare”.

Maurizio Codogno non sarà famosissimo, ma in una partita fermò nientemeno che Paolo Rossi e Platini e ce lo ricorda Leonardo Bloch, mentre Pier Carlo Capozzi ci porta al camposanto di Vertova, per un’intervista che sarà pure impossibile ma ricca di aneddoti, con Franco Nodari e le sue gioie, la vittoria in Coppa Italia e gli scherzi di Pizzaballa e Domenghini e anche qualche dolore.

Sulla mediana ecco il Cesare Prandelli di Paolo Marabini, “un leader da dietro le quinte: uomo d’ordine, tattico ed etico. Uno che genera armonia, in campo e nello spogliatoio”.

Poi Giovanni Vavassori, di cui Roberto Pelucchi dipinge un gustoso ritratto citando anche alcune delle frasi celebri del Vava, un po’ alla Woody Allen. Come questa: “Tutti dicono che non ho esperienza di prima squadra, ma negli ultimi dieci anni non ho fatto l’idraulico”.

Si continua col Piero Gardoni, che Paolo Aresi incontra ancora bambino e scopre, incredulo, il capitano della Coppa Italia come amico di famiglia.

Poi l’Angelo Domenghini, visto da molto vicino, con un Luciano Ravasio nelle inedite vesti di raccattapalle.

Tocca quindi, naturalmente, a Glenn Stromberg, il “capitano mio capitano” che, come racconta Stefano Corsi, segna “la prima rete in nerazzurro a braccia alzate”.

C’è Aldo Cantarutti, l'”eroe irregolare” di Lisbona nell’appassionato ricordo di Stefano Colnaghi.

Se ci fosse un inno, “Una Dea senza tempo” sarebbe probabilmente accompagnato dal “Forza Atalanta” di Magrin: ne traccia il profilo Alberto Porfidia, dal Marino falegname mancato allo specialista delle punizioni studiate fin da bambino.

Non poteva mancare Josip Ilicic, fuggito dalla tragedia della Bosnia: “Uno così da bambino può essere stato felice solo con la palla tra i piedi, perché l’apnea del dribbling costringe a non pensare al mondo fuori”: lo racconta Stefano Serpellini in uno struggente ritratto.

E infine l’allenatore Emiliano Mondonico, impegnato nella sua “partita più importante, con i suoi ragazzi dell’Approdo contro la Nazionale Amputati”. L’altro campionato del Mondo, visto da Elena Peracchi: “Mister, dopo la partita solito pane e salame? Sì, per voi. A me non lo fanno più mangiare”.

“Una Dea senza tempo”, edizioni Bolis, viene presentato martedì 7 giugno alle 18 alla Trattoria D’Ambrosio di Bergamo, dalla Giuliana. Parte del ricavato della vendita del libro andrà in beneficenza al Patronato San Vincenzo. Da non perdere la prefazione di Gian Paolo Bellini.