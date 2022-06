Treviglio, il comune chiede al suo addetto stampa di ridursi lo stipendio, lui se ne va - BergamoNews

Treviglio. Dopo cinque anni e mezzo di lavoro, in qualità di addetto stampa, ha lasciato il suo incarico al comune di Treviglio. Il motivo? Gli hanno chiesto di ridursi lo stipendio e lui, Roberto Conti, ha risposto picche. Dopo il suo rifiuto, l’amministrazione ha indetto un bando, con una cifra al ribasso, vinto da una società di Napoli, la “Bucaneve”. Una collaborazione che si è interrotta così, dopo poco più di un anno dalla rielezione del sindaco Juri Imeri.

“Ho partecipato al bando, ma ho perso – ha raccontato il giornalista di Treviglio -, e il motivo è presto detto. Mi è stato chiesto di proporre un ribasso economico e non l’ho fatto. Avrei dovuto fare le stesse cose con uno stipendio inferiore. Non me la sono sentita dopo cinque anni e mezzo di collaborazione. Non è questione di orgoglio, ma di rispetto”. C’è amarezza, perché dopo sei anni speravo di essere trattato diversamente. Treviglio è casa mia, qui sono nato e cresciuto. La gara al massimo ribasso? Penso che non avrebbe fatto piacere a nessun giornalista”.

E ora che la comunicazione è passata ad un’altra agenzia di comunicazione, che fa sapere di aver affidato l’incarico ad un professionista della zona, Conti ha comunque parole di stima per chi ha scommesso su di lui: ” “Nel 2016 ha scommesso su di me. Oltre a essere sindaco della mia città, è diventato nel corso degli anni anche un amico. Abbiamo quasi la stessa età, non ce l’ho con lui”.

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco che ha precisato: “Siamo una pubblica amministrazione, facciamo le cose come sono previste dalle norme e se Conti avesse partecipato da solo, avrebbe vinto”. E sul ruolo dell’addetto stampa spiega che “non è un collaboratore, ma un fornitore. Ci sono regole di trasparenza e noi le abbiamo seguite. Piuttosto è strano che vi incuriosisca questa storia”.