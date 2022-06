Trattore in fiamme a Cividate al Piano: intervengono i vigili del fuoco - BergamoNews

Cividate al Piano. I Vigili del Fuoco del comando di Bergamo ei Volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nella mattina di lunedì 6 giugno, verso le 10.30, in via Roccolo a Cividate al Piano per domare le fiamme che sprigionate da un trattore.

Il Vigili del Fuoco hanno immediatamente spento le fiamme. Secondo una prima analisi il veicolo si è incendiato durante il suo normale utilizzo.

Non si registra fortunatamente nessun ferito. Spente le fiamme si è provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree compromesse.