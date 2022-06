Stezzano, scontro auto-moto: 48enne sbalzato a 5 metri, è grave - BergamoNews

Stezzano. Grave incidente nel pomeriggio di lunedì in via Conte Pino Zanchi. Poco prima delle 15, per cause ancora da accertare, si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio il centauro, che è stato sbalzato a cinque metri di distanza dal punto dello scontro e nell’impatto al suolo ha riportato lesioni gravi, in particolare a una gamba e a un braccio.

Sul posto il personale sanitario a bordo di ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri per i rilievi di legge.

Il 48enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.