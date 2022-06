Piscine di Bergamo e della provincia, stagione estiva al via: giorni e orari di apertura - BergamoNews

Siete pronti per fare una bella nuotata in piscina? Oppure per trascorrere un piacevole pomeriggio a bordo vasca fra tintarella e divertimento?

Ci siamo: inizia la stagione estiva, non resta che preparare costume, crema solare e cuffiette per godersi tempo libero fra relax e divertimento agli impianti di Bergamo e provincia.

Bergamonews vi propone una panoramica con gli orari e le informazioni relative alle strutture del territorio.

BERGAMO

Tennis Club Bergamo

– Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; sabato e domenica l’accesso è riservato ai soci del Tennis Club Bergamo.

– L’ingresso è su prenotazione: per avere ulteriori informazioni su come prenotarsi, sui biglietti d’ingresso e sulle diverse tipologie di abbonamento accedere alla pagina Blu-Fit.it

BERGAMO

Centro Sportivo Italcementi – Bergamo Infrastrutture – piscine

– Il parco estivo sarà aperto da lunedì 6 giugno a domenica 4 settembre tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19 (alle 19 uscita dall’acqua e alle 19.30 chiusura dei cancelli). Lo stesso orario verrà osservato sabato, domenica, a Ferragosto e a Sant’Alessandro (26 agosto, il patrono di Bergamo), ossia anche nei giorni festivi.

– Accesso senza prenotazione.

– Per avere ulteriori informazioni: www.bergamoinfrastrutture.it

BERGAMO

Blu-Fit Redona

– L’impianto ha una vasca accessibile su prenotazione. Lunga 15 metri e alta 1,30 metri, è riscaldata con una temperatura fra i 30 e i 31 gradi.

– È usufruibile in determinate fasce orarie, consultabili al sito www.blu-fit.it

– L’apertura estiva proseguirà fino al 15 luglio.

– La struttura è accessibile a tutte le fasce d’età, spaziando fra bambini, adulti e terza età. Organizza, inoltre, corsi di acquaticità per la fascia neonatale, riabilitazione in acqua, acquagym e training in acqua.

ALME’

Piscina “Stile nuoto Quadri”

– L’impianto sta programmando le aperture della stagione estiva. Per avere tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.stilenuotoquadri.it

ALZANO LOMBARDO

Piscine di Alzano Lombardo

– Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21. Il martedì l’apertura è anticipata alle 7.30. Sabato e domenica l’orario di apertura va dalle 8.30 alle 19.

– All’interno della sezione “Eventi e novità” accessibile al sito www.piscinealzano.it si trovano informazioni dettagliati su biglietti, fasce orarie e abbonamenti.

ANTEGNATE

“Center Park” – parco acquatico

– Aperto dalle 9 alle 19 tutti i giorni fino a settembre.

– Per avere ulteriori informazioni sulla struttura e sui biglietti consultare il sito www.centerpark.it

BREMBATE DI SOPRA

Polisportiva Centro sportivo comunale – piscina

– Aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 21.30; sabato dalle 9 alle 20; domenica dalle 9 alle 19.

– Piscine coperte e spazio all’aperto con lettini, bar e giardino.

– Per avere ulteriori informazioni sui biglietti e sugli abbonamenti consultare il sito www.piscinabrembate.it

CALCINATE

Piscina Olimpic Sporting Club

– Aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18; sabato e domenica dalle 9 alle 19.30.

– Per avere ulteriori informazioni sui biglietti e gli abbonamenti consultare il sito www.piscinecalcinate.it

CALCIO

Piscina comunale di Calcio

– Fino a martedì 31 agosto aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.

– Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.piscinadicalcio.com

CALUSCO D’ADDA

Piscina di Calusco d’Adda

– Da sabato 11 giugno comincerà la stagione estiva: la piscina sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19.

CASNIGO

Centro Sportivo Casnigo

– L’apertura del parco acquatico è in fase di programmazione: per rimanere aggiornati seguire la pagina www.centrisportivicsc.it

DALMINE

Piscina comunale di Dalmine

– Per rimanere aggiornato consultare la pagina http://piscinedalmine-ondablu.blogspot.com/

GHISALBA

Piscina comunale di Ghisalba

– Il parco estivo è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

– Per avere ulteriori informazioni sui biglietti e sugli abbonamenti consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram della piscina.

GRUMELLO DEL MONTE

Parco acquatico “Aquaclub”

– Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21; sabato e domenica dalle 9 alle 19.30.

LOVERE

Piscina comunale

– Gli orari della stagione estiva sono in fase di definizione: per rimanere aggiornati seguire la pagina Facebook del centro.

MOZZO

Sport Indoor

– L’area esterna è aperta lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 22; sabato dalle 8 alle 19; domenica dalle 9 alle 19; gli altri giorni dalle 9 alle 22.

– Si può praticare nuoto libero tutti i giorni dalle 9 alle 22; sabato e domenica fino alle 19.

OSIO SOTTO

Piscina Acquadream

– Per consultare gli aggiornamenti: www.piscinaosio.it/nuoto/nuoto-libero/

PARRE

Radici nuoto – Piscina comunale

– Fino al 21 agosto, aperti lunedì e giovedì dalle 7 alle 22; sabato dalle 7 alle 18; martedì dalle 9 alle 18; mercoledì dalle 9 alle 22; domenica chiusi.

PONTE SAN PIETRO

Aqua Team – centro piscine

– Gli orari sono in definizione: per rimanere aggiornati seguire la pagina Facebook del centro.

ROMANO DI LOMBARDIA

Piscina comunale di Romano di Lombardia

– Aperta tutti i giorni dalle 12 alle 19; dal 10 giugno dalle 10 alle 19.

ROVETTA

Centro di servizi CSC Rovetta

– In attesa di aggiornamenti: per avere informazioni consultare il sito del centro.

SAN PELLEGRINO TERME

Piscina comunale di San Pellegrino Terme

– Aperta per il nuoto libero a giugno: lunedì dalle 8 alle 14 e dalle 16.30 alle 21; da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21; sabato dalle 9 alle 17; domenica dalle 9 alle 12.30. A luglio: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 21; martedì e venerdì dalle 9.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 20.30; sabato dalle 10 alle 17; domenica chiuso.

– Orari e spazi verranno costantemente rivisti, modificati e implementati in funzione della frequentazione dell’impianto e delle esigenze degli utenti.

– Nel mese di agosto l’impianto sarà chiuso per consentire le manutenzioni.

– Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 18 l’accesso al nuoto libero è riservato agli utenti tesserati.

SERIATE

Piscina comunale

– Aperta dalle 9 alle 19.30, dal lunedì alla domenica.

STEZZANO

Acqualife Stezzano

– Il parco estivo sarà aperto dalle 9 alle 19.30, dal lunedì alla domenica.

TREVIGLIO

Centro natatorio Alessandra Quadri

– Aperto dalle 9 alle 19 il parco estivo. Il nuoto libero chiude alle 21.30 (sabato e domenica fino alle 19). Dalle 6.30 alle 21.30 nuoto libero.

VILLONGO

Olimpic Sport Village

– Per rimanere aggiornato seguire il sito del centro.