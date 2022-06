Miglior solista: a Filippo Gorini, ex studente del conservatorio di Bergamo, il premio Abbiati - BergamoNews

Non succede tutti i giorni di ricevere il prestigioso Premio Abbiati come miglior solista. Tanto meno a 26 anni. Il destino di Filippo Gorini, pianista brianzolo cresciuto artisticamente al conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, è stato positivamente segnato nel 2015, momento in cui vinceva a vent’anni il concorso internazionale pianistico “Premio Beethoven”.

In sei anni Filippo ha girato il mondo grazie alla musica. Si è esibito su palcoscenici prestigiosi come la Konzerthaus di Berlino, la Wigmore Hall di Londra, la Società del Quartetto di Milano, il Parco della Musica di Roma, la Fondazione Louis Vuitton di Parigi e la Van Cliburn Foundation, la Vancouver Recital Society. Nei prossimi mesi debutterà al Concertgebouw di Amsterdam e alla Wiener Konzerthaus, oltre che al Teatro San Carlo di Napoli.

Non succede tutti i giorni di ricevere il premio Abbiati, ma potevamo aspettarci senz’altro che questo riconoscimento sarebbe prima o poi arrivato per Filippo Gorini.

Non è solo per il fatto di essere una giovane promessa – seppur dal cammino ben avviati che la commissione del Premio Franco Abbiati (istituito nel 1980 e intitolato al bergamasco Franco Abbiati titolare per quarant’anni della rubrica musicale del Corriere della Sera) ha scelto il pianista bergamasco d’adozione.

“L’età per lui non è un alibi – spiega la commissione in occasione della cerimonia pubblica di consegna dei premi di domenica 5 giugno nella Sala Tremaglia del Teatro Donizetti di Bergamo – ma una fonte di energia per confrontarsi con i propri autori d’elezione. In primis Beethoven, Schubert e Bach, eseguiti in modo mai pregiudizievole bensì sempre propositivo, indicando il modello etico dell’ostinato rigore come valida e potente alternativa a concetti come il talento e la creatività, che per il troppo logorio risultano destituiti di contenuto”.

Non il talento, non la creatività, ma il rigore della tecnica. L’Associazione nazionale critici musicali ha voluto valorizzare anche la disciplina e lo studio certosino che permette l’interpretazione eccellente dei grandi compositori.

“Stamattina ho rieseguito l’arte della fuga a Genova al palazzo ducale – ha detto Filippo dopo aver ascoltato l’annuncio della commissione – Suonando in quel contesto ho pensato a quanto sono grato e fortunato di essere custode della tradizione musicale. Porto anche io una piccola parte della responsabilità di tramandare il repertorio, proporlo alle persone e di lasciare una traccia nella storia della musica”.

“In fondo questo è vero per tutti i musicisti, per i compositori, i critici, i direttori artistici anche per il pubblico che ogni sera sceglie di andare in teatro e ascoltare un concerto dal vivo – ha aggiunto il pianista – Tutto con il nostro impegno scegliamo la direzione che prenderà la musica nel futuro. Quindi vorrei dedicare questo premio a tutte le figure che compongono il panorama musicale italiano, a partire da chi mi ha educato alla musica, come Maria Grazia Bellocchio al conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo”.

“Ora posso solo promettere di continuare l’impegno nel proseguire la direzione scelta in questi ultimi anni”. Appare consapevole del percorso fatto, di quello ancora da fare, dell’importanza che Bergamo ha avuto per il suo percorso. Dai recital nella Sala Piatti di città alta, alle prime esibizioni per il Festival Internazionale Pianistico di Brescia e Bergamo, rassegna per cui il musicista brianzolo è ormai di casa.

Oltre a Filippo Gorini, sono stati premiati i migliori artisti e progetti sulla scena musicale italiana tra cui anche Giovanni Sollima, celebre violoncellista siciliano, insieme Giancarlo De Cataldo – rispettivamente compositore e librettista di Acquaprofonda – ed Eleonora Buratto, eletta miglior cantante del 2022.