Lutto nel giornalismo: è morto Gianni Clerici, storica firma del tennis - BergamoNews

Mondo del giornalismo in lutto per la scomparsa di Gianni Clerici: il grande esperto di tennis (sport di cui fu anche giocatore e telecronista) è morto lunedì 6 giugno a Bellagio, sul Lago di Como, all’età di 91 anni.

Dopo una breve carriera da giocatore in cui vinse diversi titoli nazionali nelle categorie giovanili, divenne famoso per i suoi scritti sul tennis. Uno sport che arrivò a conoscere così a fondo da meritarsi, nel 2006, l’inserimento nella Hall of Fame internazionale, dove rimane tuttora l’unico italiano insieme a Nicola Pietrangeli, vincitore di due Roland Garros.

Scrisse per i quotidiani La Gazzetta dello Sport, Il Giorno, Repubblica e per il settimanale l’Espresso. All’attivo, vanta anche una ventina di libri pubblicati tra il 1965 e il 2020. Ma in Italia divenne celebre anche per le telecronache delle partite in coppia con Rino Tommasi.

Da alcuni anni, Clerici non appariva in pubblico. Colpa di alcuni problemi di salute, ma aveva continuato a scrivere libri e articoli su Repubblica fino agli ultimi mesi del 2020.