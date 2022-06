Loredana Poli: "Sei milioni per la scuola Scuri di San Paolo. I lavori partiranno l'anno prossimo" - BergamoNews

Bergamo. All’indomani della presentazione del palinsesto delle variegate attività organizzate dal comune di Bergamo per l’estate giovanile, in particolare per gli adolescenti e i pre adolescenti, Loredana Poli, assessore alle Politiche Giovanili, fa il punto della situazione sul suo operato, lancia il progetto Scuole Aperte e pone l’accento sul mondo al quale si dedica anima e corpo ormai da 8 anni: “Mi piace leggere le situazioni partendo dagli occhi dei ragazzi che hanno sì bisogno dell’aiuto, della guida e del supporto di noi adulti, ma che sono una vera e propria risorsa. I giovani sono infatti una risposta anche quando non credono di esserlo e se è vero, da un lato, che il nostro compito è quello di agevolare la ricerca di un loro posto nel mondo, dall’altro sono la chiave del futuro, di una comunità intera. Incoraggiarli, quindi, fa crescere tutti, anche la città nel suo intero”.

Fattore determinante del suo fare politica, che accomuna tutto l’operato della Giunta, è il decentramento, inteso nella sua massima espressione, ovvero come capacità non solo di ascolto delle realtà dei quartieri, ma come elemento aggregante.

Parlando chiaramente di politiche giovanili, abbiamo i due grandi spazi di riferimento che sono Edoné e Polaresco e 4 nei quartieri Boccaleone, Celadina, Monterosso e Grumello al Piano dove ci sono laboratori attrezzati per ragazzi che arrivano anche da aree più vaste. Questi luoghi si combinano perfettamente anche con le scuole di nostra competenza, con le quali appunto collaboriamo nell’ottica di portare progetti e idee comuni.

Bergamo, da tempo, ha ripreso e coltivato il progetto “Scuole Aperte”, iniziativa avvalorata da città molto più grandi della nostra. Ci racconta di cosa si tratta?

Milano, Roma e Torino, ad esempio, hanno, rispetto a questo progetto, una storicità più significativa. Questa iniziativa parte dal presupposto che gli edifici di proprietà del comune, ad una certa ora, esaurita l’attività scolastica, restano vuoti. Il nostro comune, da tempo, ha regolamentato ad esempio l’uso degli spazi delle palestre che vengono appunto utilizzate anche dopo il suono della campanella. Oltre a questo abbiamo lavorato per rendere gli altri spazi delle scuole accessibili e usufruibili, il tutto ovviamente in accordo con la dirigenza scolastica, con le associazioni e con i comitati dei genitori, al fine di dare vita ad attività ricreative organizzate dai ragazzi, a loro libera scelta, ma sempre con la super visione di un educatore. Una sorta di autogestione, al termine dell’orario scolastico, nella quale però c’è la consapevolezza che, laddove serve un aiuto, è possibile. Partito per 3 istituti, l’anno prossimo vedrà coinvolte anche altre 2 scuole. Questo vale per le scuole medie, per le quali abbiamo anche fatto riaprire le mense che erano chiuse. Il principio di partenza è sempre quello di mettere insieme risorse e fare rete per avvicinare i ragazzi a mondi differenti come quelli della musica, del gioco, del teatro e molto altro ancora.

Continuiamo a parlare di scuola e lo facciamo raccontando dei progetti di riqualificazione degli edifici scolastici, oltre che di opere di manutenzione.

Abbiamo presentato progetti per quattro bandi di edilizia scolastica relativa a fondi del PNRR e a uno regionale per nuovi fondi. Ne usciranno anche altri e noi siamo pronti: in questo devo dire che il nostro ufficio fa un grandissimo lavoro. Al momento, la certezza che abbiamo è relativa alla pubblicazione della graduatoria di un bando, quello delle Scuole Nuove, che abbiamo vinto. Si tratta di un finanziamento di 6 milioni e mezzo di euro, destinati alla scuola primaria Scuri del quartiere San Paolo. Ora si dovrà preparare il progetto e, se tutto andrà molto velocemente, cominceremo a lavorare l’anno prossimo per concluderla nel 2026. Aspettiamo gli esiti per gli altri 3 bandi. Per quanto riguarda invece i fondi propri del comune, noi lavoriamo sulle piccole manutenzioni, quelle ordinarie e quelle straordinarie. Sotto la nostra egida ci sono 54 scuole e 12 asili nido: questo per dire che la mole non è indifferente e devo dire, con dispiacere, che, in questo senso, nei decenni passati l’attenzione è stata davvero scarsa. Abbiamo un parco di edifici vecchiotto e le risorse non sono infinite, quindi dobbiamo anche essere bravi a calibrare e tarare gli interventi da portare avanti.

Cosa augura l’assessore Poli ai giovani della sua città?

Venire da anni difficili come quelli che abbiamo vissuto e ricominciare, è tutto tranne che semplice. Molti dei nostri giovani hanno certamente potuto godere meno dell’esperienza di vita di altri e in tutto ciò il nostro compito è quello di aiutarli, senza ansia ma con grandissima serenità, a ritrovare la via, colmando queste lacune, arricchendo così la loro vita, le loro relazioni, le loro competenze e anche le nostre.