Gianpaolo Bellini e la sua Atalanta: "Stagione sfortunata, mugugni fastidiosi" - BergamoNews

Bergamo. Quando dici Gianpaolo Bellini, non puoi non pensare subito all’Atalanta. L’ex capitano nerazzurro è stato ospite del torneo di tennis dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, che si concluderà venerdì 10 giugno, e, più o meno a suo agio con la racchetta in mano, ha anche trovato il tempo per analizzare la stagione dei nerazzurri.

Lo ha fatto innanzitutto respingendo le critiche: “Una cosa che mi infastidisce abbastanza, perchè non dobbiamo mai dimenticarci da dove siamo venuti. E poi bisogna inquadrare anche la stagione in base a quello che è successo, dagli infortuni ai torti arbitrali: vogliamo parlarne? Manca qualche punto in più e con quello saremmo ancora in Europa”.