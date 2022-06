Elezioni, a Fornovo sfida tra Fabio Carminati e Oscar Rizzini - BergamoNews

Fornovo San Giovanni. Dopo il passo indietro di Nuova Fornovo per il mancato raggiungimento dei numeri necessari per la candidatura alla tornata elettorale, è una campagna a due quella per le amministrative del 12 giugno.

Gli elettori del paese della Bassa bergamasca saranno chiamati a votare tra la lista civica di maggioranza Insieme per Fornovo e l’esordiente La Rete dei Patrioti.

I due candidati sindaci sono rispettivamente l’attuale vice Fabio Carminati e Oscar Rizzini, consigliere di minoranza uscente.

“Tra di noi – commenta Carminati – c’è rispetto: anche in questi anni c’è sempre stata una collaborazione costruttiva, fatta di critiche e suggerimenti, ma sempre corretti. A prescindere da come andrà, il futuro di Fornovo sarà positivo”.

Fabio Carminati (Insieme per Fornovo)

Ingegnere e project manager trentatreenne, per Fabio Carminati questo è il quindicesimo anno di amministrazione: da membro della commissione Sport e Tempo Libero a consigliere; da consigliere ad assessore; da assessore a vicesindaco con delega nell’Urbanistica ed Edilizia Privata. “Un percorso di gavetta naturale”, lo definisce, che lo ha portato alla candidatura dopo questi ultimi anni come vice dell’attuale sindaco Gian Carlo Piana, il quale ha rinunciato a ricandidarsi, ma che continuerà a collaborare con i colleghi.

“Cinque anni fa – dichiara Carminati –, abbiamo iniziato un processo di cambiamento del paese, costruendo delle basi solide e importanti: da quelle vogliamo ripartire. Ora serve portare avanti il lavoro iniziato, forti delle nostre competenze e della voglia di rendere Fornovo un paese migliore”.

Uno dei principali obiettivi è infatti continuare il percorso intrapreso di rinnovamento a livello viabilistico, urbanistico, strutturale e di servizi al cittadino: tra i principali propositi, la riqualificazione di piazza San Giovanni e, più in generale, del centro del paese, la costruzione del nuovo polo scolastico e il completamento del progetto della pista ciclabile Fornovo-Mozzanica.

Insieme per Fornovo non vuole dimenticare nessuno: oltre alla valorizzazione del territorio, al centro dell’attenzione ci sono i giovani, gli anziani e le famiglie, già punti fondamentali dello scorso mandato, così come l’ambiente e le associazioni.

Della lista del candidato sindaco Fabio Carminati fanno parte: Francesca De Angeli, Massimo Parati, Francesco D’Amora, Laura Riva, Marco Monzio Compagnoni, Virginia Recanati, Mauro De Angeli, Sabina Danesi, Alice Aresi, Dario Finatti, Emilio Moleri e Chiara Pandini.

Oscar Rizzini (La Rete dei Patrioti)

“Tanti ci hanno suggerito di non presentarci – esordisce Oscar Rizzini –, ma la nostra presenza ha evitato il commissariamento che abbiamo già vissuto sei anni fa. Siamo qui per il bene del nostro paese”.

Il candidato sindaco è l’unico della sua lista a non essere residente a Fornovo, ma ha ricevuto grande fiducia da tutti i suoi consiglieri. Inoltre, come prosegue: “Vivere il paese da esterno, seppur con un forte senso di appartenenza, mi concede la freddezza di un occhio più critico nei confronti delle problematiche e delle situazioni da migliorare”.

Il programma elettorale è nel segno di giovani, anziani e famiglie italiane. “Italiane – tiene a sottolineare –, perché nelle graduatorie, in base all’ISEE, siamo costantemente scavalcati da non italiani”.

Tanti sono i propositi della lista: dall’azzeramento delle tasse per i primi dodici mesi alle giovani coppie fornovesi con figli all’introduzione di un servizio di babysitting comunale; dal rilancio del marchio De.Co. per prodotti artigianali e agricoli del paese alla riqualificazione di strutture per l’accoglienza temporanea di genitori separati in difficoltà; dalla sensibilizzazione su temi e valori della tradizione a quella sulla violenza sulle donne, sul bullismo e sullo spaccio di droga.

“Non da meno – dichiara Rizzini –, vogliamo dare un prospetto sul territorio, in controtendenza, in vista di un cambiamento. Fornovo San Giovanni è nato come mercato romano: da qui, e non solo, l’importanza delle tradizioni locali e dell’italianità”.

Della lista del candidato sindaco Oscar Rizzini fanno parte: Massimo Pietro Menotti, Carlo Trifoglietti, Viola Piana, Michael Cantini, Gabriele Omacini, Emanuele Rota, Vanessa Maccagnano, Simone Gatti, Anna Marchesetti e Luana Rizzo.