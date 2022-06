Dopo il maltempo riecco il sole e condizioni stabili - BergamoNews

Mentre il promontorio di origine sub-tropicale favorisce tempo stabile su gran parte della penisola italiana con temperature ben oltre le medie stagionali, specialmente al centro-sud, lungo il bordo settentrionale di tale struttura, in corrispondenza del nord Italia, la pressione tende a calare per correnti più instabili di origine atlantica.

Insieme a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo guardiamo le previsioni per oggi e per i prossimi giorni.

Lunedì 6 giugno 2022

Tempo Previsto: Condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo il transito di nubi poco significative e lo sviluppo di nubi cumuliformi diurne a ridosso dei rilievi. Dalla serata peggioramento su alto varesotto, alto Lario e Valchiavenna con possibili rovesci sparsi.

Temperature: Minime in lieve calo e comprese tra 15/18 °C; Massime stazionarie e comprese tra 29/32 °C.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota deboli o moderati nord-occidentali.

Martedì 7 giugno 2022

Tempo Previsto: Peggioramento già dal mattino a partire da Alpi e Prealpi con rovesci temporaleschi in movimento da ovest verso est. Estensione alle zone pianeggianti dei fenomeni nel corso della giornata. Dalla sera migliora ovunque.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C; Massime in lieve calo e comprese tra 27/30 °C.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota moderati sud-occidentali.

Mercoledì 8 giugno 2022

Tempo Previsto: Al mattino poco nuvoloso su tutta la regione. Nel corso della giornata peggiora a partire da ovest con rovesci sparsi nel corso del pomeriggio, più probabili sui monti. Miglioramento in serata.

Temperature: Minime stazionarie e comprese tra 15/18 °C; Massime in ulteriore lieve calo e comprese tra 25/28 °C.

Venti: In pianura deboli di direzione variabile; in quota moderati occidentali.