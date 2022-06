Dall'idraulico alla cucitrice: tutte le offerte di lavoro a Bergamo e provincia - BergamoNews

Come ogni settimana ecco la sintesi delle offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro.

Si segnale inoltre il nuovo numero unico per parlare coi Centri per l’impiego: 035387112. Una voce registrata guiderà i cittadini nella scelta della sede territoriale con cui si vuole parlare oppure del servizio rispetto al quale si ha bisogno di un contatto.

Centro per l’Impiego di Bergamo segreteria.preselezionebergamo@provincia.bergamo.it

17195 TECNICO CAD/CAM luogo di lavoro: GORLE

17711 ORGANIZZATORE EVENTI luogo di lavoro: BERGAMO

17726 AUTISTA PAT.E luogo di lavoro: GRASSOBBIO

17725 ADDETTI LINEA PRODUTTIVA luogo di lavoro: BERGAMO

17716 AD. CONTABILITA’ luogo di lavoro: BERGAMO

17719 ASA luogo di lavoro: BERGAMO

17709 TECNICO ANTINCENDIO luogo di lavoro: TREVIOLO

17708 PERSONALE DELLA RISTORAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

17597 EDILE ESPERTO RISANAMENTI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

17574 IDRAULICI-TUBISTI-SALDATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17546 OPERAIO – TIROCINIO luogo di lavoro: GRASSOBBIO

17680 ADD. CARICO SCARICO MERCI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17682 AD. AMMINISTRAZIONE luogo di lavoro: BERGAMO

17737 OPERAIO MANOVALE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

17656 ROCCIATORE – DISGAGGIATORE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17677 OPERATORE PLUSERVIZIO RISTORAZIONE luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

17333 FALEGNAME luogo di lavoro: BERGAMO

17608 OP. FISCALE luogo di lavoro: BERGAMO

17255 IMP. AMMINISTRATIVO-CONTABILE luogo di lavoro: BERGAMO

16946 TECNICO MANUTENTORE luogo di lavoro: RANICA

17282 CONSULENTE ASSICURATIVO luogo di lavoro: BERGAMO

17139 AD. PAGHE luogo di lavoro: BERGAMO

16964 APPRENDISTI ADDDETTI CONTABILITA’ luogo di lavoro: PONTERANICA

16878 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: BERGAMO

16448 MACELLAIO BANCONIERE luogo di lavoro: DALMINE

17193 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI CNC luogo di lavoro: BERGAMO

16781 ADD. CABLAGGIO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: CURNO

16356 IMP. POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO luogo di lavoro: BERGAMO

17485 AD. SALDOBRASATURA luogo di lavoro: LEVATE

17790 TECNICO PROGRAMMATORE luogo di lavoro: BERGAMO

17788 SALDATORI TIG luogo di lavoro: BERGAMO

17789 CUCITRICE ESPERTA luogo di lavoro: BERGAMO

17791 TESSITRICE – ORDITRICE luogo di lavoro: BERGAMO

17652 ESTETISTA ESPERTA luogo di lavoro: BERGAMO

17707 GEOMETRA – INGEGNERE luogo di lavoro: BERGAMO

Centro per l’Impiego di Grumello del Monte impiego.grumello@provincia.bergamo.it

17534 RECEPTIONIST DIURNO/NOTTURNO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17565 MAGAZZINIERE/CARRELLISTA luogo di lavoro: CHIUDUNO

17280 ELETTRICISTA luogo di lavoro: VILLONGO

17249 AUTISTA PATENTE CE CON CQC luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17591 APPRENDISTA CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: CHIUDUNO

17537 OPERAIO IMBALLAGGI IN LEGNO luogo di lavoro: BOLGARE

17620 FALEGNAME COSTRUZIONE STAND luogo di lavoro: CHIUDUNO

17520 IDRAULICO SALDATORE luogo di lavoro: CALCINATE

17617 ALLESTITORE STAND luogo di lavoro: CHIUDUNO

17601 FALEGNAME luogo di lavoro: ADRARA SAN MARTINO

17218 IDRAULICO OPERE FLUVIALI luogo di lavoro: CALCINATE

17595 CABLATORE QUADRI ELETTRICI luogo di lavoro: CHIUDUNO

17683 IMPIEGATA COMMERCIALE luogo di lavoro: TELGATE

17632 STAMPATORE SU PRESSE luogo di lavoro: CREDARO

17483 ADDETTO MACCHINE AUTOMATICHE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

17474 MAGAZZINIERE CON PATENTINO luogo di lavoro: CHIUDUNO

17289 IDRAULICO CALDAIE/POMPE DI CALORE luogo di lavoro: VILLONGO

17453 INSTALLATORE FIBRE OTTICHE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

17541 COMMIS DI CUCINA 6 LIV. luogo di lavoro: PARATICO

17665 CATALOGATORE DIGITALE ARTICOLI luogo di lavoro: PALOSCO

Centro per l’Impiego di Lovere impiego.lovere@provincia.bergamo.it

16984 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17351 2 CARPENTIERE-LATTONIERE-MONT. luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17697 3 OPERAIO/A CERNITORE luogo di lavoro: LOVERE

16913 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: SOVERE

17628 TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17626 ALESATORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

16983 OPERAIO REFRATTARISTA luogo di lavoro: SOVERE

17458 MONTATORE – APPRENDISTATO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17063 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17516 2 OPERAIO SCAFFALISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

16834 OPERATORE DI PANIFICAZIONE/PAST. luogo di lavoro: PIANICO

17567 ADDETTA PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

17539 Manutentore Meccanico Senior luogo di lavoro: LOVERE

17091 OPERATORE DI VENDITA luogo di lavoro: LOVERE

17370 OPERAIO /SALDATORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

17352 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

17496 OPERAIO PER COIBENTAZIONI luogo di lavoro: PIANICO

17702 A.S.A. luogo di lavoro: SOVERE

16785 MURATORE- CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BOSSICO

17699 2 OPERAI GENERICI luogo di lavoro: SOVERE

Centro per l’Impiego di Ponte San Pietro impiego.pontesanpietro@provincia.bergamo.it

17673 IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

17671 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

17670 MAGAZZINIERE TIROCINIO luogo di lavoro: CAPRINO BERGAMASCO

17750 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: FILAGO

17764 OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

17748 IMPIEGATO CONTABILE luogo di lavoro: PONTIDA

17755 DISEGNATORE MECCANICO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

16942 OPERATORE MACCHINE CNC TIROCINIO luogo di lavoro: BARZANA

17679 CONTABILE GESTIONE TESORERIA luogo di lavoro: FILAGO

17747 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: FILAGO

17715 FALEGNAME luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

17752 COMMESSO/AIUTO COMMESSO luogo di lavoro: PRESEZZO

17756 IMPIEGATO DI MAGAZZINO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

17765 CAPO TURNO luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

17762 OPERAIO ATTREZZISTA DA BANCO JUNIOR luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

17754 OPERATORE COMMERCIALE ESTERO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

17720 IMPIEGATO DI MAGAZZINO CON PATENTINO luogo di lavoro: BREMBATE

17761 OPERAIO TECNICO DI LABORATORIO luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

17770 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: SUISIO

16421 OPERAIO TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIO luogo di lavoro: MILANO

17714 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: BREMBATE

17659 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

17717 IDRAULICO luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

17773 OPERAIO SUPPORTO ALLA PRODUZIONE luogo di lavoro: BREMBATE

17718 PIAZZALISTA ADDETTO GESTIONE PARCO MACC luogo di lavoro: BREMBATE

17727 AUTISTA MEZZI PESANTI luogo di lavoro: VILLA D’ADDA

17616 ESTETISTA luogo di lavoro: TERNO D’ISOLA

17722 PARRUCCHIERE UOMO/DONNA luogo di lavoro: BREMBATE DI SOTTO

17751 TAGLIATORE OSSIACETILENICO luogo di lavoro: FILAGO

17763 ATTREZZISTA DA BANCO SENIOR luogo di lavoro: TREZZO SULL’ADDA

17723 APPRENDISTA ADDETTO ALLE RICAMATURE luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

17724 ADDETTO ALLO STAMPAGGIO/SERIGRAFIA luogo di lavoro: CISANO BERGAMASCO

Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia impiego.romano@provincia.bergamo.it

17744 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’ luogo di lavoro: CALCIO

17668 IMPIEGATA CONTABILE PART TIME luogo di lavoro: FARA OLIVANA CON SOLA

17619 STAGE OPERAIO DI MAGAZZINO luogo di lavoro: ANTEGNATE

17678 OPERAIO SEGNALETICA STRADALE luogo di lavoro: FONTANELLA

17736 TECNICO INFORMATICO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

17772 GOMMISTA luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

17733 ADDETTO/A AL CONFEZIONAMENTO luogo di lavoro: ANTEGNATE

17768 IDRAULICO luogo di lavoro: COVO

17730 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ANTEGNATE

17779 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

17201 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: COVO

17202 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: COVO

17732 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI CNC luogo di lavoro: ANTEGNATE

Centro per l’Impiego di Trescore Balneario impiego.trescore@provincia.bergamo.it

17357 AIUTO-CUOCO luogo di lavoro: GRONE

17643 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: CENATE SOPRA

17774 STAGISTA UFF. TECNICO – RICEVIMENTO CAMPI luogo di lavoro: ENTRATICO

17432 POSATORE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI luogo di lavoro: CAROBBIO DEGLI ANGELI

17358 CAMERIERE luogo di lavoro: GRONE

17348 LAVAPIATTI luogo di lavoro: GRONE

17646 MAGAZZINIERE CARRELLISTA luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

16839 ALLESTITORE NAUTICO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17359 PIZZAIOLO luogo di lavoro: GRONE

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA luogo di lavoro: SERIATE

17689 GEOMETRA O EQUIPARATO luogo di lavoro: SAN PAOLO D’ARGON

17647 OPERATORE LINEE DI PRODUZIONE luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

17767 ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA PART TIME luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17766 ADDETTO/A ALLA CAFFETTERIA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17749 CABLATORE LINEE ELETTRICHE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17743 MAGAZZINIERE CARRELLISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17742 OPERATORE DI PRODUZIONE MESCOLE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17655 CONDUTTORI DI MEZZI PESANTI E CAMION luogo di lavoro: MONASTEROLO DEL CASTELLO

Centro per l’Impiego di Treviglio impiego.treviglio@provincia.bergamo.it

17781 BANCONIERE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17052 IDRAULICO JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: INZAGO

17057 CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17064 RIPARATORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

17065 SALDATORE TUBISTA luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

17160 TORNITORE JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: CASSANO D’ADDA

17087 BANCONISTA – RESPONSABILE VENDITE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17045 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: URGNANO

17693 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: FARA GERA D’ADDA

17254 MANUTENTORE JUNIOR DI MACCHINARI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17244 ADD. COMM. ESTERO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17245 CARPENTIERE IN FERRO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17662 ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI luogo di lavoro: INZAGO

17594 OPERAIO STAMPATORE OFFSET luogo di lavoro: VERDELLO

17019 CUCITRICE DI GIUBBOTTI luogo di lavoro: URGNANO

17602 TECNICO RIPARAZIONI ILLUMINAZIONE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17701 CABLATORE JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: POZZO D’ADDA

17769 CAMERIERA AI PIANI luogo di lavoro: MISANO DI GERA D’ADDA

16729 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: COMUN NUOVO

17710 TAPPEZZIERE luogo di lavoro: OSIO SOTTO

17740 MANUTENTORE GENERICO luogo di lavoro: URGNANO

16401 OPERATORE DI PRODUZIONE PLASTICA luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

17236 ADD. MONTAGGIO METALMECCANICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

17235 ELETTRICISTA JUNIOR E SENIOR luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D’ADDA

17205 ADDETTI VENDITA SUPERMERCATO luogo di lavoro: VERDELLINO

17753 SALDATORE luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17704 ADDETTO LAVORAZIONI MECCANICHE luogo di lavoro: POZZO D’ADDA

17200 ADDETTI DI REPARTO CON ESPERIENZA luogo di lavoro: VERDELLINO

17782 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: ARZAGO D’ADDA

17389 MANUTENTORE CALDAIE luogo di lavoro: CALVENZANO

17497 AUTISTA EDILE luogo di lavoro: SPIRANO

17663 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17493 TECNICO DEL MARKETING luogo di lavoro: SPIRANO

17664 TECNICO COMMERCIALE luogo di lavoro: CAMBIAGO

17487 ELETTRICISTA JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: OSIO SOTTO

17482 MECCANICO D’AUTO luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

17674 FALEGNAME SERRAMENTISTA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17675 MONTATORE SERRAMENTI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17246 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

17275 ADDETTO AL CARICO/SCARICO luogo di lavoro: SPIRANO

17644 CUOCO PIZZAIOLO luogo di lavoro: VERDELLO

17422 ADDETTO AL PORTIERATO ALBERGO luogo di lavoro: MISANO DI GERA D’ADDA

17775 STAMPATORE MATERIE PLASTICHE luogo di lavoro: VERDELLINO

17641 AIUTO CUOCO – PIZZAIOLO luogo di lavoro: VERDELLO

17780 TORNITORE DI METALLI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17642 CAMERIERE DI SALA luogo di lavoro: VERDELLO

17551 CARROZZIERE D’AUTO JUNIOR/SENIOR luogo di lavoro: VERDELLINO

17527 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: TREVIGLIO

17525 IMPIEGATA CONTABILE luogo di lavoro: TREVIGLIO

17519 TORNITORE luogo di lavoro: VERDELLINO

17625 ADDETTO AL MAGAZZINO luogo di lavoro: BRIGNANO GERA D’ADDA

17500 GEOMETRA UFFICIO TECNICO EDILIZIA luogo di lavoro: SPIRANO

17794 ELETTROTECNICO GENERICO luogo di lavoro: URGNANO

16164 MURATORE/MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17376 COMMESSA luogo di lavoro: TREVIGLIO

17645 LAVAPIATTI luogo di lavoro: VERDELLO

Centro per l’Impiego di Zogno impiego.zogno@provincia.bergamo.it

17653 APPRENDISTA/OPERAIO luogo di lavoro: SEDRINA

17698 ASA OSS luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA

17651 AIUTO CUOCO/PIZZAIOLO luogo di lavoro: STROZZA

17612 APPRENISTA/OPERAIO SALUMAIO luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

17592 ADDETTO ALLE CONSEGNE A CHIAMATA luogo di lavoro: VILLA D’ALME’

17703 INFERMIERE luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA

17696 ELETTRICISTA luogo di lavoro: SEDRINA

17627 CARTONGESSISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

17695 APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SEDRINA

17700 EDUCATORE PROFESSIONALE luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA

17589 CAMERIERE/A luogo di lavoro: BRACCA

17580 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: BRACCA

17706 ASSISTENTE SOCIALE luogo di lavoro: PIAZZA BREMBANA