Atalanta, mano tesa ai tifosi: abbonamenti 2022/2023 (quasi) tutti più bassi di due anni fa - BergamoNews

Bergamo. “Io ho fatto il bravo, ora fatelo anche voi”: così Antonio Percassi presentava la campagna abbonamenti della stagione 2019/2020, l’ultima prima che il Covid sconvolgesse tutte le nostre vite e non solo le abitudini sportive.

Avrebbe potuto essere lo slogan di quella campagna (quello ufficiale era “Qui si fa la storia”) e, di riflesso, potrebbe essere anche quello di quella che scatterà alle 10 di sabato 11 giugno.

Perchè la società, citando un motto carissimo ai tifosi e che non passa mai di moda, con “Forza Atalanta, sempre” ha fatto più di un passo incontro ai propri sostenitori: considerando le due partite casalinghe in più che si disputeranno (le canoniche 19 contro le 17 di due anni fa quando ci fu l’iniziale trasloco forzato a Parma causa lavori) i prezzi di ogni settore, ad eccezione della sola Rinascimento scoperta, risultano tutti al ribasso.

“Ripartiamo dopo due anni di assenza e vogliamo ripartire dai tifosi, quelli che amano l’Atalanta a prescindere da tutto, nei momenti belli e in quelli meno belli, come ci hanno dimostrato nelle ultime partite della passata stagione – sottolinea il direttore generale Umberto Marino – A loro va il grazie della società, a loro dedichiamo lo slogan della campagna che è una frase che si sente quotidianamente ovunque, che a pronunciarla sia il presidente o il semplice cittadino per strada. Ripartiamo con uno stadio al 100%, con abbonamenti a prezzi identici a due anni fa e con due partite in più: un messaggio forte e concreto, spero che la gente possa apprezzare”.

Una scelta precisa e chiara, che assume ancor più significato se inserita in un contesto generale nel quale l’inflazione reale tocca il 7% e i rincari colpiscono indistintamente ogni settore merceologico.

La forbice di prezzo passa dai 180 euro per l’abbonamento intero in prelazione di Curva Morosini e Distinti Sud ai 3.000 euro della Tribuna d’onore, con la Curva Pisani a 265 euro (sempre in prelazione) e la Rinascimento coperta a 650: significa spendere 9 euro in Curva Sud e 14 in Nord a partita, 34 nella ex Ubi e 158 in quella d’onore, con la centrale a 95 euro (1.800 l’annuale).

Anche qui la precisazione è d’obbligo: nel caso in cui dovessero partire i lavori su Curva e Distinti Sud, gli abbonati saranno rimborsati sulla base delle partite mancanti alle quali dovrebbero poter rinunciare.

I prezzi degli abbonamenti e il confronto con il 2019/2020

Il costo per partita e il confronto con il 2019/2020

Come funziona la campagna

L’Atalanta nella propria Ticketing Policy adotta la modalità di sottoscrizione degli abbonamenti in digitale su Dea Card in corso di validità, con possibilità di sottoscrivere un abbonamento tradizionale (“ex voucher”) svincolato da essa solo nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini.

Per il caricamento su Dea Card la campagna si divide in una prima fase dedicata alla prelazione per gli abbonati 2019-2020 e in vendita libera. Durante la fare di prelazione non sarà possibile passare da un abbonamento digitale a uno tradizionale e viceversa, operazione per la quale si dovrà attendere la fase successiva.

La fase di prelazione, a sua volta, si divide in tre momenti:

– la prima riservata a chi è intenzionato a confermare il proprio abbonamento sottoscritto due anni fa in Curva Nord, Curva Sud, Tribuna Centrale e Tribuna d’onore nerazzurra, si svilupperà dalle 10 di sabato 11 alle 20 di sabato 18 giugno. In Curva Nord è possibile confermare lo stesso posto; in Curva Sud la scelta è libera (anche in Distinti Sud per gli abbonati digitali) in seguito all’installazione dei seggiolini e conseguente modifica della numerazione; lo stesso vale per le tribune d’onore e Centrale, soggette a riconfigurazione dei posti;

– la seconda, per gli abbonati ex tribuna Ubi/Giulio Cesare, dalle 10 di domenica 19 alle 20 di sabato 25 giugno. Gli abbonati 2019/2020 potranno prelazionare un posto nella nuova Rinascimento o, in alternativa, un posto tra quelli eventualmente rimasti disponibili negli altri settori.

– l’ultima dedicata a chi è intenzionato a cambiare settore, dalle 10 di domenica 26 alle 20 di mercoledì 29 giugno.

La vendita libera inizierà alle 10 di sabato 2 luglio e si concluderà alle 20 di mercoledì 10 agosto, salvo anticipata chiusura per esaurimento dei posti disponibili in abbonamento.

Un rischio, numeri alla mano, abbastanza concreto dato che se tutti i quasi 16mila abbonati di due anni fa dovessero confermare in prelazione il proprio posto, si potrebbe arrivare al sold out del Gewiss Stadium.

I canali di abbonamento sono molteplici: online sul sito atalanta.vivaticket.it in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket abilitati, al punto vendita abbonamenti del Gewiss Stadium tutti i giorni dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 (accesso da Piazzale Olimpiadi ingresso Rinascimento Nord nei pressi della Curva Nord. Orario continuato dalle 10 alle 20 sabato 11 e domenica 12 per la prima fase di prelazione, aperto solo dal 2 al 5 luglio in fase di vendita libera).

Per chi è intenzionato a confermare l’abbonamento tradizionale (“ex voucher”), varrà comunque la possibilità della prelazione, ma esercitabile solo ed esclusivamente al punto vendita fisico del Gewiss Stadium a partire da sabato 11 giugno e fino al 18 giugno, presentando il vecchio abbonamento (o valido documento d’identità), e sottoscrivendo un modulo di accettazioni dei termini e delle condizioni 2022/2023. La vendita libera sarà dal 2 al 5 luglio.

I vantaggi per gli abbonati

La scelta della società quest’anno è stata quella di non associare alcun gadget alla vendita dell’abbonamento, ma di garantire una scontistica per i prodotti dello store ufficiale.

In più ci sono una serie di vantaggi, primo tra i quali la possibilità di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici Atb e Teb per recarsi allo stadio.

Poi tante iniziative pensate per gli abbonati e per i più fedeli tra loro, pensate per valorizzare e premiare chi non si perde una partita, con modalità che la società comunicherà di volta in volta: dal ritorno dei bambini in campo durante l’ingresso delle squadre al tour dello stadio o del centro sportivo per attività esperienziali di conoscenza della realtà Atalanta.

“Per gli abbonamenti questo è come se fosse l’anno zero – conclude Marino – Di positivo c’è l’entusiasmo dei tifosi, quello che abbiamo visto a fine campionato scorso durante le partite in casa e in trasferta perchè ci hanno seguito ovunque. Un dato significativo che, senza lanciarci in previsioni, ci fa essere fiduciosi”.