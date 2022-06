Scontro tra auto e moto a Selvino, feriti due ragazzi, uno è grave - BergamoNews

Selvino. Due ragazzi, di 17 e 19 anni, sono rimasti feriti nella notte tra sabato e domenica a Selvino: uno di loro, trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con l’elicottero, versa in gravi condizioni.

È il bilancio di un incidente avvenuto all’1.30 lungo la via San Pellegrino.

Un’auto e una moto si sono scontrate per cause al vaglio dei carabinieri di Clusone giunti sul luogo del sinistro per stabilirne la dinamica.

Nell’impatto la peggio l’ha avuta un giovane che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale cittadino in codice rosso.

L’altro ragazzo ha riportato ferite leggere ed è ricoverato ad Alzano Lombardo.