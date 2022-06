Il sogno di Margherita, Giorgia, Chiara e Belen è realtà: il loro Como Women è in serie A - BergamoNews

Como. Il Como Women ha vinto la serie B e strappato il pass per il primo campionato professionistico del calcio femminile italiano: sarà tra le dieci squadre che disputeranno la prossima stagione di serie A femminile.



In una cornice magica e speciale come quella dello stadio Sinigaglia, con ben 1400 tifosi sugli spalti, domenica 22 maggio la squadra lariana è riuscita a conquistare la massima serie. Un traguardo storico raggiunto grazie alla forza di una società e di un gruppo che hanno saputo credere nell’impossibile e lottare per obiettivi e sogni in comune.

Nella rosa spuntano i nomi di ben quattro calciatrici bergamasche: Margherita Salvi e Giorgia Bettineschi, portieri, e i difensori Chiara Cecotti e Belen Taborda.



Legate da un rapporto speciale, in campo e fuori sono affiatate e tutte sottolineano l’importanza della loro amicizia: “Bellissimo – commenta Cecotti – aver condiviso con loro istanti, emozioni e risate. Ci siamo sempre state l’una per l’altra, sin dal primo giorno ho avvertito un forte senso di appartenenza. Qualsiasi cosa sarà del futuro, sono sicura che questo legame ci accompagnerà per sempre”.

Come per sempre le accompagnerà l’incontenibile gioia della vittoria del campionato dopo una stagione lunga e non sempre in discesa. Anzi.

Bettineschi, come le compagne Salvi e Cecotti, ha già avuto esperienze nella massima serie italiana, ma questa promozione ha un sapore ancora più speciale: “Non potrei essere più felice di ritornare in A con questi colori e questa squadra – dichiara il portiere –. A dieci giornate dalla fine, reduci da tre sconfitte di fila e a meno otto punti dalla prima in classifica, ci siamo parlati e ci siamo promessi che avremmo fatto del nostro meglio per vincerle tutte. Così è stato. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo respiro”.

“Traguardi come questo – prosegue – sono la gratificazione migliore che una calciatrice possa avere. Quest’anno vale doppio perché, con l’introduzione del professionismo, è stato fatto un grande passo in avanti”.

Dello stesso avviso Salvi, che evidenzia come l’unione del gruppo-squadra sia stata la chiave per una stagione indimenticabile e così ben riuscita: “In campo, in ogni momento, sapevo di avere accanto una compagna pronta ad aiutarmi in caso di bisogno, a piangere ed esultare con me. Questi sono piccoli dettagli che fanno la differenza”.

Cariche di emozione sono anche le parole di Taborda, arrivata durante il mercato invernale dopo una parentesi nella serie A Argentina: “Abbiamo coronato un sogno ed è stato davvero emozionante. Anche se sono qui da metà stagione, non ho mai perso di vista l’obiettivo principale e ho cercato da subito di dare il mio contributo. Approdare in serie A nel suo primo anno come campionato professionistico è ancora più bello: è da tempo che a noi calciatrici spetta questo riconoscimento e so che non sarà facile per via dei numerosi pregiudizi che ancora esistono, ma noi non ci accontenteremo mai e punteremo a migliorare, anno dopo anno, il nostro calcio in Italia”.

Intanto, le ragazze si godono i meritati festeggiamenti e si preparano al meglio per il domani, ringraziando la società, i tifosi e chiunque abbia creduto in loro. Poi, tra sguardi complici e sorrisi sinceri, si abbracciano e urlano all’unisono: “We Are Como Women”!

E per un sogno così…