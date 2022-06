Dopo la pandemia torna la Camminata Nerazzurra: in 11mila per le strade di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Camminata Nerazzurra torna ad essere uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi. In 11mila hanno preso parte alla quattordicesima edizione della marcia non competitiva organizzata dal Centro Coordinamento Club Amici Atalanta.

Le maglie ufficiali, firmate da mister Gianpiero Gasperini, sono andate a ruba: ormai in tantissimi collezionano le t-shirt dell’evento, diventate un must per ogni tifoso della Dea.

Quest’anno, per evitare assembramenti, la partenza non è stata in massa come nelle passate edizioni ma scaglionata: dalle 7.30 alle 9 i partecipanti sono passati sotto agli archi gonfiabili posizionati sul Sentierone per imboccare il percorso prescelto tra i tre proposti di 6, 10 e 17 chilometri.

Tantissimi i piccoli tifosi nerazzurri con indosso la maglia ufficiale della Camminata, tante anche le famiglie al completo, con genitori, figli, nonni, zii, cugini e cani al seguito. Una vera e propria festa tutta all’insegna della Dea.

Emozionatissimo come sempre Marino Lazzarini, presidente del Centro Coordinamento Club Amici Atalanta: “Siamo molto felici di questo ritorno e dell’affetto che i bergamaschi dimostrano ogni anno partecipando alla Camminata Nerazzurra. L’edizione 2019 è stata quella dei record, con 18mila presenze, ma dopo due anni di stop, siamo davvero contenti dei numeri registrati. Come sempre ci motivano e ci spingono a lavorare per riproporre anche il prossimo anno questo attesissimo appuntamento”.

La Camminata Nerazzurra, dopo 14 anni, si conferma un evento entrato nel cuore di tutti i bergamaschi, una manifestazione che unisce la fede calcistica per l’Atalanta al movimento, al divertimento e alla solidarietà. Perché a ogni edizione parte del ricavato viene dato in beneficenza: in 13 anni sono stati donati in totale 541mila euro, ai quali andranno ad aggiungersi i ricavi di questa edizione.

Trentatré i gruppi premiati con una targa di riconoscimento. Si tratta dei vari Club Amici della provincia che hanno raccolto le adesioni degli iscritti e delle loro famiglie.