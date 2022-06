Domenica rovesci intensi e forti raffiche di vento - BergamoNews

Dal Centro meteo lombardo l’avviso di precipitazioni intense e forte vento nella giornata di domenica 5 giugno.

Precisamente per la seconda metà del pomeriggio, specie tra pedemontane e medie pianure lombarde centro-orientali.

Sarà inizialmente una domenica soleggiata dalle temperature estive, zeppa di attività all’aperto, oltretutto è giornata di rientro dopo un ponte vacanziero, quindi una puntuale gestione del rischio è d’assoluta importanza per cercare di contenere gli eventuali danni.

La conoscenza preventiva di ciò che “potrebbe” accadere è l’unica arma efficace a fronteggiare il pericolo. Con il meteo non c’è nulla di peggio di farsi cogliere alla sprovvista.

Ciò precisato: è attesa una situazione di marcata criticità temporalesca in Lombardia nella finestra indicativa delle ore 16-20 di domenica, con gli inneschi più significativi a partire da metà pomeriggio nelle province lombarde occidentali, in rapida traslazione verso Est-Sud-Est. Nei settori d’estremo nord-ovest (Verbano-Varesotto, Canton Ticino, Alto Comasco, Valchiavenna) saranno tuttavia possibili rovesci temporaleschi a carattere sparso già da metà giornata (o addirittura dalla tarda mattinata).

La foto riassume l’evoluzione di massima, con particolare attenzione al settore pedemontano/padano delimitato in colore VIOLA, che è quello che riteniamo possa ospitare i fenomeni più intensi.

Il principale fattore di rischio è connesso alle improvvise e violente raffiche di vento (fino a 80-100 km/h) sul fronte avanzante delle linee temporalesche, in progressione padana da ponente verso levante. Importante: potrà insistere forte ventilazione anche in assenza di pioggia, lateralmente al tracciato delle precipitazioni.

Sussiste a margine il rischio grandine, tendenzialmente di piccole o al più medie dimensioni, specie in fascia prealpino-pedemontana.

Appare secondario il rischio idraulico, stante la notevole mobilità delle celle convettive, fattore che riduce la durata puntuale delle precipitazioni e quindi mitiga le cumulate d’area.

Consigliamo inoltre di ricoverare per tempo ogni struttura mobile che potrebbe non reggere la forte ventilazione e di mantenersi a distanza dalla vegetazione urbana ad alto fusto, che tipicamente soffre questi eventi.

Sia chiaro, spiegano gli esperti, che questo è un avviso di rischio temporalesco: non possiamo sapere dove/quanto/quando effettivamente pioverà e non sappiamo indicarvi con precisione dove avranno luogo i temporali più intensi, fenomeni che – come ben saprete – sono sempre aleatori e circoscritti nel tempo e nello spazio.