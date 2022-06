Castione, 25enne cade in un torrente: salvata dai Vigili del fuoco - BergamoNews

Castione della Presolana. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti per un soccorso a una persona in via Rusio intorno alle 14.30 di domenica pomeriggio.

Una ragazza di 25 anni è caduta nel greto del torrente, facendo un salto di circa tre metri.

I pompieri dopo che l’hanno individuata, l’hanno raggiunta e trasportata in un luogo sicuro affidandola alle cure mediche.

Sul posto anche il Soccorso Alpino.