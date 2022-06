Bollani, Il cavaliere oscuro o Un amore improvviso? La tv del 5 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 5 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il pappice e la noce” e “Ansia da prestazione”.

Nel primo, l’imbarazzo è palpabile tra Mina e Domenico: non hanno tempo di occuparsi dei loro problemi amorosi. Un professore fa visita a Gelsomina. È in preda alla preoccupazione per Thomas, il suo miglior allievo che è finito in un brutto giro. La psicologa, però, ha una brillante intuizione.

Nel secondo, Irene (Christiane Filangieri), per una volta, chiede aiuto a Mina. La questione è delicata perché c’entra il figlio Gianluca (Francesco Di Napoli), che per Mina è come se fosse un nipote. Si è innamorato di una ragazza più grande di lui e pare che lo stia conducendo sulla cattiva via. Che i soldi spariti siano stati spesi per acquistare degli stupefacenti? Titti (Valentina D’Agostino) e Mina indagano.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Simone” ed “Operazione Enervo”. Nel primo: un ordigno esplosivo fa saltare una centralina elettrica lasciando senza corrente gran parte della Valley, l’attentatore sembrerebbe essere un ex allievo di Simone Clark, ora recluta all’F.B.I….

Nel secondo, la squadra, affiancata da Simone Clark, cerca di fermare il piano di un terrorista di far saltare, con una serie di attentati, i punti nevralgici della rete autostradale di Los Angeles… –

Su RaiTre alle 21.25 spazio a “Via dei matti n° 0”. In attesa del ritorno del daily – previsto per l’autunno – di “Via dei Matti n° 0” che tanto successo ha riscosso la passata stagione, la casa di Stefano Bollani e Valentina Cenni torna ad aprirsi al pubblico con un appuntamento speciale in prime time. Una serata di grande musica che fa rivivere l’atmosfera magica del programma che ha incantato il pubblico di Rai3 e che, per l’occasione, acquista un respiro più ampio, prendendosi più tempo e più spazio. Il tema di questa serata speciale, scelto dai due padroni di casa, sarà il cinema.

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 20.45 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è l’arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”; su Rai4 alle 21.20 “Salt”; su La5 alle 21.05 “Un amore improvviso” e su Iris alle 20.30 “L’intrigo della collana”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Save the Date – Arma in armonia”. Concerto per la Natura dell’Arma dei Carabinieri . A seguire, alle 21.45 verrà proposta la visione del documentario “Di là dal fiume tra gli alberi”. Primo episodio di “Isole scozzesi con Ben Fogle”, un viaggio nelle Ebridi Interne, sulle rotte di monaci che dall’Irlanda approdarono qui per predicare la religione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai (Via dei Matti n. 0, con Stefano Bollani)