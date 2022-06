Bergamo, i danni del maltempo: albero in strada in via 24 Maggio - BergamoNews

Vento forte e pioggia battente. L’atteso temporale previsto per il pomeriggio di domenica intorno alle 17 è arrivato, provocando qualche danno in città e provincia di Bergamo.

Come in via 24 Maggio a Bergamo dove un albero è caduto in mezzo alla strada: per fortuna in quel momento non transitava nessuno e non ci sono stati feriti.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno liberato la carreggiata e una pattuglia della polizia locale per dirigere la viabilità durante l’intervento di rimozione.

Disagi si segnalano anche in diverse zone della provincia e della regione. In alcune località come a Clusone, Colere, Leffe e Rovetta, è arrivata addirittura la grandine.

Nel complesso comunque la situazione è stata meno devastante del previsto e nel giro di un paio d’ore il clima è tornato sereno.