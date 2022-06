Bergamo, donna investita da un'auto in Borgo Santa Caterina - BergamoNews

Bergamo. Stava tornando a casa per pranzo dopo la messa domenicale ed è stata investita da un’auto. Una donna di 78 anni è ricoverata in condizioni non gravi alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo in seguito a un incidente avvenuto domenica mattina in Borgo Santa Caterina.

È successo intorno alle 11.20. L’anziana aveva appena imboccato a piedi via Alberico da Rosciate, dove abita. All’altezza del civico 2, nei pressi della lavanderia, un’auto guidata da una donna che stava uscendo in retro da un parcheggio non si è accorta di lei e l’ha urtata, facendola finire a terra.

Nell’impatto al suolo la 78enne ha riportato varie lesioni, tra cui una alla gamba destra, e ha perso del del sangue. Subito è scattato l’allarme e dall’ospedale Papa Giovanni è stata inviata sul posto un’ambulanza che ha prima soccorso la ferita e poi l’ha trasportata alle Gavazzeni in codice giallo.

Per i rilievi di legge sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.