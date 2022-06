“Batman: un’autopsia”: thriller psicologico e cupo da ascoltare tutto d’un fiato - BergamoNews

Titolo originale: Batman: Unburied

Regia: Matteo Quinzi e Marco Ferrarini

Durata: 30’ circa per 10 puntate

Genere: Thriller

Interpreti: Claudio Santamaria, Nicola Pistoia, Saverio Raimondo, Mariagrazia Cucinotta, Michela Giraud, Dario Bressanini

Valutazione su Spotify: 4.7/10

Bruce Wayne (Claudio Santamaria) è un patologo forense in servizio al Gotham City Hospital che, fatta eccezione per una serie di cadaveri con cui spesso si immedesima, non ha stretto molti legami, né sul posto di lavoro né nella vita privata.

La città in cui vive, parallelamente, viene sconvolta dall’arrivo di un killer misterioso che i giornali chiamano “Mietitore” (Saverio Raimondo) per via della crudele e razionale precisione con cui asporta gli organi delle vittime per poi cibarsene. Proprio al dottor Wayne toccherà esaminare una delle tante vittime dell’assassino, ma questi a sorpresa irrompe nella sala mortuaria per attaccare violentemente Bruce, lasciando sospettare che tra i due ci sia un legame ben più profondo di quanto ci si possa aspettare.

Nato dalla collaborazione tra DC Comics, Warner Bros. e Spotify, “Batman: Un’autopsia” è un podcast thriller di 10 episodi con protagonista il Cavaliere Oscuro, doppiato per l’occasione da Claudio Santamaria.

Progettate per essere lanciate in ben 8 nazioni contemporaneamente, le nuove avventure di Batman si sviluppano all’interno di un contesto complesso e cupo, intriso di corruzione, odio ed egoismo, in cui persino l’operato dei buoni viene messo sotto cattiva luce da tutto il marcio che lo circonda.

Addentrandoci nella psiche malata di un uomo traumatizzato tanto quanto i pazzi a cui dà la caccia senza sosta, il podcast ci permette di calarci efficacemente nei panni di un Batman umanizzato come mai prima d’ora, intimista e riflessivo che sembra non riuscire mai a concedersi una pausa. Ossessionato da un killer che sente più vicino di quanto dovrebbe, Bruce si abbandona infatti ad una spirale di infinita solitudine, allontanandosi ancora di più da coloro che lo amano per paura di danneggiarli o di metterli in pericolo.

Anche quando le cose sembrerebbero mettersi sui giusti binari grazie ad uno psichiatra dai metodi insoliti, un colpo di scena stravolge quanto di buono successo fino a lì, convincendo lo spettatore, ma soprattutto il povero Bruce, che gli uomini nati per fare la guerra difficilmente riescono a tirarsene fuori.

Scritta e ideata da David S. Goyer, già sceneggiatore della trilogia di Nolan dedicata a Batman, l’audio-serie da circa 30 minuti ad episodio fonde in un unico personaggio ibrido le caratteristiche di quasi tutti gli “Wayne” visti fino ad oggi, partendo da quello di Pattinson umano ed imperfetto, passando per quello dei videogiochi o dei fumetti investigativo e senza pace per arrivare infine a quello disposto a (quasi) tutto pur di far trionfare il bene targato Bale, il tutto con un cast di comprimari fatto di star dal background più vario.

Se vi dicessi che nella stessa storia incontreremo le voci di Michela Giraud, Maria Grazia Cucinotta, Dario Bressanini, Saverio Raimondo, Edoardo Ferrario e tanti altri ancora ci credereste?

Gotico, dark e non adatto ad un pubblico sensibile, il podcast è disponibile in modo completo in esclusiva su Spotify da martedì 31 maggio.

Battuta migliore: “Morire è un’arte come tutte le altre, e io lo faccio eccezionalmente bene”