Sc Valle Seriana Cene: fughe e grande impegno, si pedala verso gli impegni estivi - BergamoNews

Cene. Con la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno, è possibile stilare un bilancio della prima parte di stagione per la Sc Valle Seriana – Cene. Una stagione che ha visto la squadra Elite e Under 23 bergamasca lottare su diversi fronti, spesso in fuga, ma che ancora non è riuscita a cogliere un piazzamento di valore.

Una novità importante delle ultime settimane è l’ingresso in società del direttore sportivo di lungo corso Domenico Garbelli che ha deciso di mettere a disposizione dei ragazzi tutta la sua esperienza.

Il direttore sportivo Marco Bazzana fa il punto: “I ragazzi ci stanno mettendo grande impegno, vediamo dei miglioramenti, ma per una squadra piccola come la nostra è sempre difficile emergere. Ma non ci demoralizziamo. Anche nelle ultime settimane siamo sempre stati in fuga. A Fiorano si sono fatti vedere Falconi e soprattutto Vedovello. Bonora è andato all’attacco alla Due Giorni Marchigiana. Segnali importanti anche perché Vedovello è da poco rientrato da un infortunio, mentre Bonora ora ha terminato la scuola e può concentrarsi al 100% sul ciclismo. Ora ci stiamo preparando per bene per il Giro del Veneto tra fine giugno e inizio luglio che sarà il nostro impegno più importante per il prossimo mese. Abbiamo un gruppo di 17 corridori e speriamo di poter raggiungere qualche risultato durante i prossimi appuntamenti. Questo fine settimana osserviamo un turno di riposo dalle gare, ma faremo un bell’allenamento tutti insieme per provare anche la salita del Monte Pora che caratterizzerà il finale del Campionato Regionale. Siamo poi stati invitati al Giro del Piave, alla Pessano-Roncola, al Trofeo Città di Brescia, alla Freccia dei Vini, a Briga Novarese, al Gran Premio Colli Rovescalesi e ad altre gare importanti”.