Piccio in Carrara: 10 motivi per non perdersi la mostra - BergamoNews

Bergamo. Manca una settimana alla chiusura del progetto, a cura di Maria Cristina Rodeschini, dedicato a Giovanni Carnovali detto il Piccio (1804-1873): attualmente in corso nelle sale dell’Accademia Carrara, la mostra avviata a marzo terminerà il 12 giugno.

Se siete degli appassionati d’arte o semplicemente dei curiosi, Piccio è sicuramente un’artista che merita il vostro interesse.

Ecco di seguito dieci motivi per cui dovreste approfittare del progetto Piccio in Carrara.

1. Scoprire un nuovo artista

Giovanni Carnovali, nato in provincia di Varese, ha un profondo legame con la città di Bergamo. A seguito del padre, esperto di acque, giunge ad Albino nella villa dei conti Spini. È lo stesso conte a dare al pittore il soprannome di Piccio, piccolo, con il quale l’artista si firmerà più volte. Inoltre, è grazie all’intuizione di Spini che il Carnovali inizia a frequentare la Scuola di Pittura dell’Accademia Carrara dove avrà come professore di pittura l’artista Neoclassico Giuseppe Diotti, di cui la Carrara possiede l’Antigone.

Oltre alla formazione, Bergamo è la città da cui deriva la rete di famiglie che sostengono l’arte del pittore dagli anni ’60 del ‘800. Piccio troverà infatti supporto tra i collezionisti privati del territorio provenienti da famiglie locali come i Caccia, i Tasca, i Goltara e i Farina i cui esponenti diventano soggetti dei ritratti dell’artista.

2. Piccio: anticipatore della Scapigliatura milanese

Grazie alle parole della direttrice dell’Accademia Carrara, Maria Cristina Rodeschini, possiamo definire il Piccio come una personalità libera sia sul piano personale che sul piano artistico. È un grande innovatore nelle tecniche, ha una pittura estremamente moderna, romantica e naturale che si libera dallo stile Neoclassico ben insegnatogli dal Diotti.

Le rapide pennellate che solidificano le forme fanno percepire il Carnovali come un possibile anticipatore della Scapigliatura milanese, corrente artistica degli anni sessanta dell’Ottocento.

3. Vedere tre opere eccezionalmente in prestito che ben rappresentano l’intero repertorio di genere dell’artista

Piccio in Carrara espone, oltre alle opere già presenti nella collezione permanente, un nucleo di tre dipinti attentamente selezionati e provenienti da diverse sedi. Si tratta di un ritratto a mezzo busto, un paesaggio e un ritratto a figura intera che, per la gamma di generi selezionati, ben esplica l’interezza del percorso tematico del pittore.

Entrando nella sala dedicata ai tre prestiti, siamo subito di fronte al ritratto di Gina Caccia (La collana verde) del 1862 proveniente da collezione privata. Si tratta di un dipinto magnetico: le pennellate del Piccio portano lo sguardo dello spettatore verso gli occhi di questa giovane donna e la sua collana verde. Un mezzo busto impresso per sempre dall’artista come un fotogramma di una ragazza che si copre con la mano il volto pallido per il troppo sole.

La seconda opera in prestito dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza è il Paesaggio a Brembate Sotto del 1868-69, genere che il pittore non frequenta con continuità e di cui parleremo nei seguenti punti così come il ritratto a figura intera di Vittore Tasca del 1863.

4. Poter osservare un’opera non esposta da trenta anni

Il Ritratto di Vittore Tasca non era in mostra dagli anni novanta del Novecento. Per questo il progetto Piccio in Carrara è sicuramente una grande occasione per ammirare questo straordinario ritratto proveniente dalla Fondazione Bettino Craxi – ETS, che possiede un gruppo di cimeli garibaldini.

L’opera è interessante sia per la tecnica pittorica utilizzata dal Carnovali sia perché collegata alla storia nazionale e della città di Bergamo. Vittore Tasca, nativo di Brembate, è stato un personaggio politicamente impegnato e un comandante che ha preso parte alla vicenda garibaldina. Il dipinto lo rappresenta a figura intera, vestito della camicia rossa, attorniato dal tipico corredo guerresco composto da fucili, tromba e tamburo utilizzati per il richiamo e incorniciato da uno sfondo che parla di Sicilia.

5. Approfondire uno stretto giro d’anni

Le tre opere in prestito appartengono alla decade degni anni sessanta e settanta dell’Ottocento. Il periodo scelto è quindi quello che vede la nascita dello Stato italiano, ben espresso anche nell’apparato di allestimento che affida il tricolore ai fondali dei tre dipinti sopra citati e alle didascalie che riportano l’importanza che Bergamo ebbe nella fase di reclutamento. Come riporta un apparato testuale, Garibaldi scrisse a Camozzi nel febbraio 1861 “nella gioventù lombarda, sempre pronta a lanciarsi nel pericolo per la redenzione della patria e che partecipò alla prima spedizione di Sicilia e di Napoli, contano in prima fila i prodi figli di Bergamo”.

6. Vedere Piccio ambientato nel suo contesto

Il pittore è strettamente connesso alla storia della Carrara, in quanto studente, e al territorio bergamasco in quanto immerso nella fitta rete di relazioni con le famiglie locali.

Piccio è inoltre un grande amante della natura della bassa bergamasca, e questa sua passione è espressa nel Paesaggio a Brembate Sotto, un dipinto che riesce a far immergere lo spettatore nella natura del borgo lombardo attraverso una pittura di atmosfera.

7. Seguire un percorso nel percorso

La particolarità, e il punto forte, del progetto Piccio in Carrara sta nel fatto che l’approfondimento sulla personalità dell’artista non si limita alle sole tre opere in prestito ma viene segnalata, lungo tutta la collezione permanente, mediante un marchio appositamente ideato e posizionato sul pavimento all’entrata di ciascuna sala che ospita opere del Carnovali. In questo modo la mostra crea una sorta di percorso nel percorso dove si può seguire il pittore nelle diverse sale che ospitano le quindici opere possedute dal museo.

8. Osservare da vicino gli occhi vivaci dei personaggi ritratti

Il genere prediletto dal Piccio è sicuramente il ritratto, di cui si interessa a partire dalla metà degli anni trenta dell’Ottocento e lo declina in ritratti di uomini come quello dell’amico e collega Giacomo Trecourt o del conte Pietro Andrea Spini, donne come Elena Marenzi o Gigia Riccardi, entrambe ritratte dal Piccio negli stessi anni in cui ritrae Gina Caccia, e le flore, personificazioni ideali della bellezza che la Carrara espone nella sala dedicata alla pittura dell’Ottocento. L’artista riesce ad indagare, sopratutto attraverso la resa dello sguardo, la psicologia dei suoi personaggi. Le pennellate del Piccio sembrano infatti quasi convergere verso gli occhi espressivi delle personalità ritratte, riesce a far rispecchiare, grazie al segno e al colore, gli occhi dello spettatore in quelli dei soggetti.

9. Perdersi nelle pennellate del Piccio

Ciò che più può affascinare del Carnovali è sicuramente il suo modo di dipingere. L’artista costruisce i suoi dipinti con pennellate veloci e fluide creando una pittura di atmosfera che deriva sicuramente dal colorismo veneto e dagli studi sul Parmigianino e il Correggio. Il pittore resta comunque un grande sperimentatore perché anche se le gamme di colori restano morbide, fatte di rosa, azzurri e grigi, la sua pittura dai tocchi soffici si accosta a pennellate di pittura grassa come nelle vesti della bellissima Flora del 1868-69.

10. Il resto della collezione

La visita al progetto dedicato al pittore lombardo può essere anche solo un pretesto per visitare l’interezza della collezione della Carrara che vanta pitture strepitose come la Madonna con il bambino del Mantegna, il San Sebastiano di Raffaello, le opere del Lotto, del Moroni e di Pellizza da Volpedo. Questo per fare solo alcuni degli esempi più celebri.