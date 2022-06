MEI, azienda che produce macchine per il taglio lenti, è alla ricerca di personale - BergamoNews

Ponte San Pietro. MEI, azienda bergamasca tra le principali nella produzione di macchine per il taglio di lenti oftalmiche e da Sole, è alla ricerca di personale.

In grandissima espansione l’azienda , che mantiene tutta la produzione nella sede di Ponte San Pietro, è rivolta al mercato estero e attualmente conta sette sedi estere: Chicago (Illinois), Los Angeles (California), Houston (Texas), Hong Kong (Cina), San Paolo (Brasile), Tokyo (Giappone) e Bangalore (India).

“Lo stile di lavoro di MEI è orientato all’innovazione dei processi produttivi -spiega l’azienda- al fine di offrire ai propri clienti standard produttivi elevati. Nella sede centrale di Ponte San Pietro, un team formato da ingegneri altamente specializzati, tecnici qualificati e personale dedicato all’assistenza, progetta, produce e fornisce supporto ai clienti lungo tutto il ciclo-vita della macchina, al fine di garantire la massima resa dei prodotti”.

L’azienda bergamasca è alla ricerca delle seguenti figure da inserire nel proprio organico presso la sede di Ponte San Pietro:

SVILUPPATORE SOFTWARE

La risorsa, inserita nel dipartimento Ricerca & Sviluppo, avrà il compito di sviluppare software per l’automazione di macchinari in campo industriale ed opererà in team sotto la guida del responsabile di progetto.

COLLAUDATORE MECCANICO – NO TRASFERTE

La risorsa avrà il compito di completare le attività di collaudo funzionale dei macchinari prima della spedizione al cliente.

ASSEMBLATORE ELETTROMANDRINI – JUNIOR

La risorsa si occuperà del montaggio meccanico da banco e di precisione di determinati componenti meccanici dei macchinari.

MONTATORE MECCANICO – NO TRASFERTE

La risorsa si occuperà del montaggio meccanico del macchinario partendo da assiemi e leggendo i disegni meccanici.

TECNICO TRASFERTISTA

La risorsa avrà il compito di completare le attività di installazione e manutenzione dei macchinari presso le sedi estere dei clienti (disponibilità a trasferte per almeno 2 settimane al mese).

CONTROLLER – JUNIOR

La risorsa avrà il compito di supportare il Group Controller nell’implementazione e nel mantenimento del sistema di controllo di gestione per tutte le società del gruppo.

TECNICO SERVICE ELETTRICO

La risorsa si occuperà dei collaudi elettrici per la messa a punto dei macchinari e del completamento delle attività di help desk di customer service a supporto dei clienti.

R&D – HARDWARE ENGINEER

La risorsa avrà il compito di preparare ed eseguire gli aggiornamenti software dei macchinari, di gestire le problematiche dei sistemi operativi Windows e di fornire assistenza di secondo livello al dipartimento di customer service.

TECHNICAL DATA ANALYST

La risorsa avrà il compito di contribuire all’implementazione del progetto IOT in ambito industriale raccogliendo ed analizzando i dati dei macchinari.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum all’azienda collegandosi al seguente link:

https://jobs.meisystem.com:8443/website/jobs.jsp