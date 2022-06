Italia-Germania, Paradiso amaro o Bomber? La tv del 4 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 4 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio Italia e Germania, valida per la Uefa Nations League. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Prigioniera di un incubo”; su Rete4 alle 21.20 “Bomber”; su Canale5 alle 21.30 “Paradiso amaro”; su Italia1 alle 21.25 “Richie Rich – Il più ricco del mondo”; su La7 alle 21.15 “Il buongiorno del mattino” e su Rai4 alle 21.20 “Trauma”. Ancora, su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Una causa persa” e su Iris alle 20.35 “Delitto perfetto”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “In Scena – Playlist per la poesia”. Lorenzo Jovanotti, Nicola Crocetti e Francesco Piccolo impegnati in un reading di poesia che attraversa il tempo, dall’antichità alla contemporaneità, restituendoci le voci di alcuni grandi poeti e poete, da Esiodo a Kavafis, da Borges a Mariangela Gualtieri, nel suggestivo cortile della Fondazione Foqus di Napoli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.20 la serie “Ghost wisperer”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Chucky”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.