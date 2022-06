Inflazione alle stelle e salari bassi: dove sono i sindacati? - BergamoNews

Dove sono i difensori del popolo, coloro che dovrebbero far avere ai lavoratori e ai pensionati il pieno diritto maturato dopo anni di fatiche, ma che ora sussurrano qualche frase generica ed inefficace, incravattati davanti alle telecamere?

Alludo al sindacato che di fronte all’inflazione che si è divorata più del 6% del potere d’acquisto dei salari e delle pensioni sa solo proclamare che “sarà necessario incontrare il governo per stabilire una linea da seguire per il ricupero del danno causato dall’inflazione”.

Il governo, da parte sua, più che confermare il dato, non mette in campo se non misure spot che, come sempre, danno l’impressione di risolvere il problema, ma che in realtà, sono fumo negli occhi. I 200 euro una tantum che forse verranno elargiti in modo indiscriminato a luglio, non copriranno certo la perdita di potere d’acquisto delle pensioni e dei salari. Fate un semplice calcolo: ogni mese, una pensione di 1.000 euro perde, ad oggi, circa 70 euro di potere d’acquisto. Moltiplicate il dato per 12 mesi, sempre che nel frattempo l’inflazione non aumenti ed avrete la somma che in un anno vi sarà stata erosa dall’aumento indiscriminato dei prezzi e da alcune tasse e imposte anche se non facilmente percettibili.

Con tutto il rispetto per Mario Draghi e l’accozzaglia di politici che lo circonda, ognuno dei quali cerca di portarsi a casa qualcosa per il suo elettorato futuro, l’attenzione verso il popolo Italiano è un tantino appannata.

Si dibattono grandi temi, almeno così sembra, al fine di strutturare meglio l’Europa che nel frattempo sta prendendo coscienza di essere una realtà unica, fatte salve alcune nazioni che non vogliono rinunciare al diritto di legiferare sul loro sacro suolo; si trovano accordi sulle sanzioni sacrosante da infliggere alla Russia, ci si da un sacco da fare per creare, Dio solo sa in quanto tempo, l’autonomia dalla dipendenza da fonti energetiche fornite da paesi retti da alcuni tipi di dittature, ma lo sguardo sulla reale situazione nazionale è un po’ troppo distratto dai tragici avvenimenti ucraini, impossibili da ignorare, sicuramente degni di far scattare aiuti di ogni genere, senza però che spingano nell’oblio le problematiche nazionali.

C’è necessità di provvedere da subito a colmare le reali perdite d’acquisto dei salari e delle pensioni. Non è un problema dilazionabile né, tantomeno, risolvibile con una mancetta elargita “una tantum” che concettualmente, nella testa dei politici, rappresenta una compensazione alla fatica di vivere di tanta gente. Stipendi, salari e pensioni devono tornare a poter permettere alla gente di poter condurre una vita decente.

Certamente, questa necessità non è così sentita da coloro che percepiscono emolumenti o stipendi corposi e che pur avendo una diminuzione del potere d’acquisto sensibile, non faticano a condurre una vita agiata. Tra questi ci metto, ad esempio, tutti i politici che non si sono nemmeno lontanamente immaginati la possibilità di diminuire le loro spettanze per uniformarsi al sacrificio della gente che dicono di rappresentare e di difendere.

Ma è l’atteggiamento assolutamente pacifico del sindacato quello che più mi colpisce. Constatano il dato e lo rendono pubblico in timide comparsate televisive, ma la perdita di efficacia dei loro interventi nella questione specifica dell’inflazione ed in altri settori quali la scuola, la sanità e chi più ne ha più ne metta, è sfumata fino a rendersi quasi impercettibile.

Penso che il reddito di cittadinanza, dovuto a mio avviso solo dopo attenta valutazione a coloro che ne hanno veramente diritto, sarebbe meglio utilizzato se dato alle aziende che assumono giovani con contratto a tempo indeterminato, allo scopo di abbassare il carico contributivo assurdo che colpisce ogni reddito nella nostra nazione.

Vogliamo parlare delle tasse di possesso? Un cittadino si compra un bene e per questo, dopo aver comunque pagato una pesante tassa, componente del prezzo d’acquisto dello stesso, ogni anno viene punito con un balzello perché lo possiede. Pensavo che ragionamenti di questo genere riguardassero solo i paesi comunisti di un tempo nel quale ogni oggetto considerato capitalista veniva punito e tassato. Al contrario, questo succede qui da noi.

Ma quanto ci costa tenere in piedi la macchina spesso inefficiente della pubblica amministrazione, a ogni livello, per cui tutti devono devolvere qualche mensilità del loro sudato guadagno allo stato/regione/comune etc. per avere in cambio una sanità disastrata ed una burocrazia disarmante?

Ognuno di questi temi necessiterebbe di pagine di esempi, di critiche e di suggerimenti, spesso anche elementari e frutto di buon senso, ma introvabili, purtroppo, in ambito politico.

Probabilmente, noi, gente comune, abbiamo un cervello che lavora diversamente da quello inscatolato nella testa dei politici di ogni colore e grado.

Ho sostenuto spesso la tesi che una volta eletti, i nominati (ossimoro) entrano nel castello romano, alzano il ponte levatoio, si specializzano in oratoria spesso insensata e vuota di contenuti veri e reali e perdono il contatto con la realtà, con il vivere quotidiano della gente che lavora e che fatica a condurre una vita serena e priva di preoccupazioni.

Quindi, quando andrete a votare, riflettete sulla persona che sceglierete e alla quale delegherete la vostra vita terrena in questa nazione anche se sarete costretti a sceglierla tra quelle che i partiti avranno deciso di far assurgere al ruolo di “onorevole”.