Covid in Lombardia: 3.099 nuovi casi e 11 decessi, a Bergamo 191 positivi - BergamoNews

Il Ministero della Salute e Regione Lombardia pubblicano il bollettino quotidiano con i casi Covid registrati in Lombardia.

Il tasso di positività è in crescita all’11,2%. Il numero dei ricoverati cresce di poco nelle terapie intensive (+1, 35) e cala nei reparti (-21, 497). Sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.586.

LE PROVINCE

Milano 1.104 casi,

Bergamo 191,

Brescia 323,

Como 174,

Cremona 98,

Lecco 96,

Lodi 80,

Mantova 102,

Monza e Brianza 297,

Pavia 179,

Sondrio 35

Varese 270.

SITUAZIONE IN ITALIA

Sono 22.527 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (venerdì erano 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 47 i decessi (venerdì 40), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 166.922. Con quelli di sabato diventano 17.467.642 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 648.056 (-555), 643.187 le persone in isolamento domiciliare.