Con una linea dedicata allo smartworking, Foppapedretti torna al Salone del Mobile - BergamoNews

Un ritorno sulla scena internazionale e prestigiosa del Salone del Mobile di Milano in grande stile per Foppapedretti, che durante questa sessantesima edizione presenta novità in tutti e tre i settori che contraddistinguono da oltre 75 anni l’azienda bergamasca.

C’è il grande ritorno nel settore dei mobili da esterno, poi una collezione dedicata allo smartworking per ampliare la linea dedicata alla casa e la rivisitazione di alcuni pezzi iconici per stendere e stirare, insieme anche ad alcuni componenti di design ispirati al metodo montessoriano per la collezione di design dedicata alla prima infanzia. Novità a 360 gradi accumunate da un concetto di design ormai imprescindibile: l’ecosostenibilità. Tutte le novità presentate al Salone sono infatti realizzate con legno certificato Fsc, che proviene da foreste protette e certificate. Una filosofia di rispetto ambientale che da diversi anni riguarda la totalità dei prodotti in legno marchiati Foppapedretti, ma che si amplia anche alle fasi di lavorazione, al 100% realizzata in Italia utilizzando vernici a base d’acqua, sicure per l’ambiente, per il cliente finale e anche per i lavoratori, oltre che all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e a un innovativo metodo di riciclo della materia prima.

Lo stand della kermesse milanese è completato anche da una sezione dedicata a far conoscere la storia e le origini dell’azienda fondata nel 1945 da Ezio Foppa Pedretti, che ha iniziato realizzando giocattoli in legno con l’obiettivo di far tornare a sognare i bambini nel Dopoguerra. L’esposizione, infatti, prevede alcuni pezzi iconici che negli anni sono stati protagonisti di mostre in tutta Italia: giocattoli nati dalla grande passione del fondatore per il legno, che hanno dato il via all’albero delle idee che ha poi esteso i suoi rami ai prodotti di puericultura, ai mobili da esterno e agli iconici oggetti per la casa.

Collezione mobili da esterno

Si chiama Il giardino dei vizi continui la nuova collezione di mobili da esterno che segna il ritorno di Foppapedretti in questo settore: un progetto innovativo e di altissima qualità dedicato alla distribuzione nei negozi di mobili qualificati. Si rinnova così una lunga tradizione aziendale nel settore, nata negli Anni 50 con i tavoli da picnic pieghevoli, evolvendosi poi dagli Anni 80 con le iconiche collezioni di mobili da giardino laccati bianco e successivamente con quelle in pregiato legno di iroko.

È una collezione che accosta al pregiato legno di frassino, certificato Fsc e verniciato all’acqua, materiali innovativi come la pietra sintetica e l’alluminio. La struttura solida e duratura dei mobili da esterno, come da tradizione aziendale, è caratterizzata da un design moderno con linee arrotondate progettato per adattarsi con stile ad ogni ambiente, che sia un giardino, un portico o una bella terrazza. Design e innovazione senza rinunciare alla funzionalità, che da sempre è una delle caratteristiche principali di tutti i prodotti Foppapedretti: i prodotti che compongono la collezione sono infatti studiati per essere riposti in poco spazio. Inoltre, le sedute si completano con comodi cuscini sfoderabili e lavabili.

La collezione Il giardino dei vizi continui è composta da 12 elementi, complementari tra loro per creare ambienti dedicati al relax da adattare alle diverse esigenze. Ci sono tre tavoli rettangolari da 4, 6 o 8 posti (chiamati rispettivamente Zaffiro, Rubino e Smeraldo) e un tavolo ottagonale da 8 posti Diamante: tutti in legno di frassino con telaio in alluminio brillantato e gambe in legno smontabili per essere riposti in uno spazio ridotto. Si può scegliere tra due tipi di sedute da abbinare ai tavoli, entrambe leggere e robuste e dotate di comodi cuscini sfoderabili fissati alla seduta: la sedia in legno di frassino Gemma oppure la poltroncina con braccioli Ambra. Completa il set da tavola il carrello Turchese, con due solidi e ampi ripiani, una griglia porta vivande in metallo cromato e 4 ruote gommate per facili spostamenti.

Poi ci sono due tipi di sedute relax: il divanetto da due posti Ametista, con comodo cuscino sfoderabile fissato alla seduta, e il divano da tre posti Onice, con la parte posteriore dello schienale che prevede uno spazio per riporre i cuscini. Si possono scegliere due tavolini: Corallo che è rettangolare e ha ripiano inferiore in pietra sintetica e il più ampio e quadrato Opale. Infine il lettino da sole Topazio con telaio in alluminio brillantato e schienale regolabile all’inclinazione desiderata, con comodo cuscino sfoderabile fissato alla seduta e allo schienale. Le due ruote gommate facilitano gli spostamenti, mentre il vassoio di appoggio sotto la seduta è estraibile da entrambi i lati.

Collezione casa

Si chiama APRIeCHIUDI la nuova linea che va a completare la collezione casa di Foppapedretti, che fin dagli Anni 80 ha conquistato milioni di famiglie italiane con pezzi iconici che vengono qui riproposti con un design rivisitato. L’ asse da stiro Hotutto e lo stendibiancheria Big si presentano con linee più arrotondate e moderne, insieme a tre tavoli da interno richiudibili e allungabili che si completano con tre modelli di sedie pieghevoli, oltre a nuovi modelli di sgabello e stendipanni funzionali che occupano poco spazio.

La novità più importante è la linea dedicata allo smartworking, per stare sempre al passo con i tempi senza rinunciare ai capisaldi della filosofia aziendale: alta qualità Made in Italy, legno certificato Fsc, funzionalità e ottimizzazione degli spazi. Ecco allora tre modelli di scrivania compatta e funzionale, che quando non serve si chiude occupando pochissimo spazio: Scrivana, Allieva e Zelante progettate con un design semplice e lineare per adattarsi ad ogni tipo di arredamento e soddisfare ogni esigenza, senza però rinunciare alla praticità.

Collezione infanzia

Non potevano mancare novità per la linea dedicata alla prima infanzia, fin dalle origini nel Dna aziendale secondo i principi dell’alta qualità, della sicurezza e della funzionalità. Ecco allora tre prodotti che vanno ad ampliare la collezione di design Mammamia Collection.

C’è la sdraietta Mignon che permette di utilizzare fin dalla nascita la sedia evolutiva Tiramisù, già vincitrice del prestigioso premio internazionale Good Design Award, alla quale si aggiungono due prodotti progettati secondo il metodo montessoriano: la torre evolutiva Sua Altezza e il lettino trasformabile Fuoriclasse.

Sua Altezza è una torre dell’apprendimento di stampo montessoriano, trasformabile in comoda scaletta, con piano d’appoggio regolabile in tre posizioni per seguire la crescita del bambino in tutta sicurezza.

Fuoriclasse è un sistema cameretta innovativo di stampo montessoriano, che accompagna la crescita del bambino ed è trasformabile in base alle esigenze: ha una modularità che consente di giocare con le personalizzazioni, adattandole al proprio gusto e alle diverse fasi di crescita del bambino. Caratterizzato da un design morbido, pulito ed essenziale, partendo dalla base letto è possibile comporre il mobile più adatto alle proprie esigenze: Fuoriclasse può essere letto baby king size con cassettiera e panca oppure con due cassettiere, due soluzioni pensate per garantire extra comfort e maggiore spazio per il bambino, oppure letto singolo anche con l’aggiunta del letto estraibile, pensati per accompagnare il sonno fino all’età adulta, e infine anche cassettiera, per evolvere con pochi passaggi in scrivania, libreria a vista o mobile con cassetti.

Impegno ecologico

Foppapedretti nutre un profondo rispetto per il legno: l’azienda utilizza solo legname proveniente da aree geografiche certificate e da boschi la cui riforestazione è controllata da precise normative locali e verificata dai corpi forestali. Il legno utilizzato si rinnova così perennemente. Foppapedretti sostiene i progetti dell’associazione Onlus Bioforest (www.bioforest.it) sulla riforestazione e il recupero ambientale per promuovere una cultura produttiva più sensibile all’ambiente e contribuire concretamente al ripristino e alla salvaguardia delle risorse naturali.

L’impegno ecologico di Foppapedretti non si limita al legno. Nei suoi stabilimenti, infatti, Foppapedretti utilizza la verniciatura atossica ad acqua. Una scelta che impegna molto l’azienda dal punto di vista economico, ma che garantisce notevoli vantaggi per l’ambiente esterno e di lavoro: riduzione drastica delle emissioni nocive in ambiente, estrema sicurezza per gli operatori addetti, garanzia di atossicità per il consumatore, recupero e reintegro dei residui di vernice.

Inoltre, l’aria all’interno degli stabilimenti viene continuamente aspirata e, mediante il recupero delle polveri, filtrata e reimmessa nell’ambiente produttivo. Infine, tutti gli scarti di legno, trucioli e segati vengono recuperati, frantumati e, mediante un processo molto elaborato, riutilizzati come combustibile per il riscaldamento di tutti gli stabilimenti, gli uffici e l’alimentazione di alcuni impianti di produzione.

Sempre più spesso al legno vengono affiancati materiali innovativi e l’azienda può vantare collaborazioni con noti designers italiani e internazionali.