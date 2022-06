Bergamo, mamma per strada con due bimbi piccoli e senza cibo: glielo comprano i poliziotti - BergamoNews

Bergamo. Quando il cuore va oltre la divisa. Giovedì mattina gli agenti in servizio all’ufficio Prevenzione Generale della Questura hanno incrociato in via Gavazzeni una giovane donna di colore con due bambini piccolissimi che vagava senza meta, in evidente stato di indigenza.

Accompagnata in questura per gli accertamenti di rito, in attesa dell’accoglienza in una struttura Caritas, gli agenti le hanno fornito un’immediata prima assistenza preoccupandosi in particolare del cibo per lei e i due piccoli, un vivacissimo bimbo di due anni e una neonata di due mesi.

Gli agenti, di propria iniziativa, hanno acquistato generi di conforto e hanno rassicurato la famigliola, provata da alcuni giorni di viaggio attraverso l’Italia.