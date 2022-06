Astino, la fioritura dei campi di lino: a Bergamo cresce la coltivazione della fibra - BergamoNews

Cresce la coltivazione del Lino in Italia: da Astino, Bergamo, a San Secondo Parmense, Parma, fino a Prato è possibile vedere lo spettacolo della fioritura. Preziosi fiori blu su un verde mare: una meraviglia che è ora possibile ammirare anche in Italia.

Un ciclo quotidiano di fioritura, straordinario quanto effimero, che dura solo pochi giorni ed è visibile proprio in queste ore grazie a Linificio e Canapificio Nazionale Società Benefit, che ha riportato la coltivazione del lino in Italia dopo oltre sessant’anni. Ora in Italia la coltivazione del lino copre 16 ettari in più regioni, ma l’obiettivo è toccare quota 60 ettari entro il 2025.

Un filo conduttore di pura bellezza. La fioritura è il primo, poetico passo per arrivare alla raccolta e alla filatura del lino, la fibra naturale più sostenibile per metodi di coltivazione e produzione. Coltivato e filato sul nostro territorio grazie al know-how tutto italiano, in collaborazione con Terre de Lin, il ‘Lino d’Italia’ sarà pronto a fine anno. Nell’attesa, la magia dei campi di lino in fiore si svela a chi desidera immergersi in un’espressione di biodiversità che non si poteva più ammirare in Italia fino all’avvio del campo sperimentale di Astino.

Uno spettacolo della natura, che dipinge il panorama di sfumature azzurre violacee al mattino (dalle nove, quando i fiori si schiudono) e verdi nel primo pomeriggio (quando sfioriscono), lasciando assumere al campo una sfumatura argentea, che il mattino successivo con la nuova apertura dei fiori torna ad essere azzurra. Un ciclo che dura solo pochi giorni ed è visibile proprio in queste ore. Un’occasione imperdibile per riconnettersi alla natura. Una destinazione ideale per una gita fuori porta in questi giorni di long weekend.

Il lino: fibra naturale sostenibile

Il lino è la fibra naturale europea più sostenibile in assoluto, grazie al ridotto consumo di acqua che richiede la sua coltivazione e la bassissima necessità di utilizzo di agenti chimici nella fase di coltura e filatura. Anche per queste caratteristiche, il lino è la fibra più sana in assoluto da indossare a contatto diretto con la pelle.

Linificio e Canapificio Nazionale

Linificio e Canapificio Nazionale, fondato nel 1873, parte del Gruppo Marzotto, è una delle più antiche aziende europee, simbolo dell’eccellenza italiana e punto di riferimento a livello internazionale per la filatura di lino e canapa di alta qualità, destinati al settore abbigliamento e arredo casa. Dal 2022 è Società Benefit, in prima linea nella promozione dell’utilizzo di fibre naturali come il lino e la canapa anche in settori extra tessile.

Una storia di amore incondizionato per il lino in quanto fibra del futuro che si esprime attraverso un profondo rispetto per la tradizione, una potente spinta innovativa e avanguardista, oltre che una spiccata sensibilità ambientale e una creatività senza limiti.