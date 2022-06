Omaggio a Lucio Dalla, New Amsterdam o Chernobyl diaries? La tv del 3 giugno - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 3 giugno su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “DallarenaLucio”. Dall’Arena di Verona una serata dedicata a Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa. Nel corso dell’evento, alcuni fra i maggiori artisti del panorama nazionale, accompagnati da una Big Band, renderanno omaggio al grande cantautore bolognese cimentandosi nell’esecuzione dei suoi brani più famosi. Conducono Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S.”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il lato buono”: l’omicidio di un sottufficiale riporta a galla il passato di Parker. Il principale sospettato è il nipote di Billy Doyle, malvivente di Philadelphia che da qualche anno ha cambiato vita ed è amico storico di Alden.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la nuova stagione della serie “New Amsterdam”.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Non succede, ma se succede…”; su Italia1 alle 21.25 “Il ricco, il povero e il maggiordomo”; su Rai4 alle 21.20 “Il Giustiziere della notte – Death Wish”; su La5 alle 21.05 “Bad moms – Mamme molto cattive”; su Iris alle 20.55 “Il mandolino del capitano Corelli” e su Italia2 alle 21.10 “Chernobyl diaries – La mutazione”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night – Salvator Mundi”. Rovinato, restaurato, contestato. Con la sua vendita da Christie’s per 450 milioni di dollari, il Salvator Mundi, attribuito a Leonardo, fa discutere ancora oggi tutti gli studiosi d’arte al mondo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai (Lucio Dalla)