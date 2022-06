Nuvole e qualche rovescio fino a sabato sera - BergamoNews

Venerdì 3 giugno: Maurizio Signani ci accompagna a scoprire come si conclude la settimana dal punto di vista del tempo a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un tenace campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo favorisce anche venerdì tempo stabile, seppur con il transito di nuvolosità variabile durante la giornata, specie sui rilievi montuosi. Nuvolosità che andrà facendosi via via più diffusa e compatta nella giornata di sabato, per lo scorrere di umide correnti sudoccidentali in quota, che determineranno una giornata instabile con la possibilità di piogge in transito specie sui rilievi montuosi della regione. Per un nuovo miglioramento del tempo bisognerà attendere la serata e la giornata di domenica, quando i cieli torneranno poco nuvolosi senza il rischio di fenomeni, in un contesto di temperature che vedranno un aumento, specie nei valori massimi.

Venerdì 3 giugno 2022

Tempo Previsto: Generale aumento della nuvolosità sin dal mattino su tutta la regione con cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso in pianura; molto nuvoloso o coperto sui rilievi. Possibili rovesci e temporali limitate ai rilievi Alpini e Prealpini già nel corso della mattinata, isolati rovesci possibili anche sulla fascia pedemontana tra Varesotto, Comasco e Lecchese e occasionalmente in pianura. Migliora in serata a partire dai settori occidentali.

Temperature: Temperature minime in lieve aumento, comprese generalmente fra 18 e 20 gradi in pianura. Massime in calo su ovest regione e Milanese, fra 26 e 28 gradi. Stabili fra 30 e 32 gradi specie fra Bresciano, Cremonese e Mantovano.

Sabato 4 giugno 2022

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato su tutta la regione per il transito di velature o nubi medio alte, sui rilievi modesta attività cumuliforme pomeridiana e senza fenomeni attesi.

Temperature: Temperature minime stabili, comprese fra 18 e 20 gradi in pianura. Massime volte verso un generale aumento, sino a picchi di 32 e 34 gradi in pianura.

Domenica 5 giugno 2022

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità.

Possibili rovesci e temporali sui settori montuosi nel corso della seconda parte della giornata con possibili sconfinamenti al piano dalla serata.

Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.